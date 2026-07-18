Un exploit historique se profile pour Mbappé

La star française Kylian Mbappé conserve une chance de briguer le Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 lors de la petite finale contre l’Angleterre.

La star du Real Madrid, qui ne jouera pas la finale, devra se contenter de ce match pour la troisième place tout en visant un double objectif : offrir à la France la médaille de bronze et s’adjuger le titre de meilleur buteur du tournoi.

Mbappé est actuellement à égalité avec Lionel Messi en tête du classement des buteurs, avec 8 réalisations chacun ; toutefois, la star argentine mène provisoirement grâce à ses 4 passes décisives, contre 3 pour l’attaquant français.

Selon le quotidien AS, la rencontre pour la troisième place représente une occasion en or pour l’attaquant de prendre seul la tête du classement et d’ajouter un nouveau fait d’armes à son palmarès, après son Soulier d’or conquis lors de la Coupe du monde 2022.

Jamais, dans l’histoire de la Coupe du monde, un joueur n’a été sacré meilleur buteur lors de deux éditions différentes : Mbappé peut donc inscrire son nom dans la légende en réussissant cet exploit.

Messi, lui, vise un premier Soulier d’or, tandis qu’Harry Kane, auteur de 6 réalisations, a déjà été sacré lors du Mondial 2018.

Par ailleurs, Mbappé reste en lice pour le classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde, où il poursuit Messi.

Le capitaine argentin mène actuellement ce classement parmi les joueurs encore en lice, avec 21 réalisations en six participations, contre 20 pour Mbappé.