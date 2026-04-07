Un examen médical décidera du sort de Benzema

Dans une affaire qui reste encore quelque peu floue, la star française Karim Benzema est sur le point de connaître son statut médical avant deux rencontres décisives pour l'équipe d'Al-Hilal.

Benzema passe aujourd'hui, mardi, des tests sur le terrain décisifs pour déterminer s'il pourra participer au match de son équipe contre Al-Khaloud, prévu demain mercredi dans le cadre de la 29e journée du championnat saoudien Roshen, au stade « Al-Mamlakah Arena » de Riyad.

Selon le journal saoudien « Al-Riyadiah », les chances de voir Benzema disputer le match contre Al-Sadd (Qatar) lundi prochain, dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des champions de l'Asie, semblent bonnes, mais la décision finale quant à son utilisation face à Al-Khaloud sera prise lors des entraînements d'aujourd'hui.

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Benzema avait subi une blessure inattendue à l'orteil la veille du dernier match contre Al-Taawoun, qui s'était soldé par un match nul 2-2, ce qui avait poussé l'entraîneur italien Simone Inzaghi à s'appuyer sur le jeune duo composé de Mohammed Qader Miti et du Brésilien Marcos Leonardo en attaque.

D'autre part, Inzaghi a reçu une bonne nouvelle lundi avec le retour à l'entraînement collectif des ailiers Salem Al-Dossari et Sultan Mandash, après leur guérison de blessures au genou et à la cheville respectivement.

Quant au Français Simon Bouabri, il poursuit son programme de préparation physique en vue d'un retour progressif à l'entraînement avec le ballon.

L'entraîneur Simone Inzaghi devrait tenir une conférence de presse au cours de laquelle il dévoilera les dernières informations concernant l'état de préparation des joueurs avant le match contre Al-Khaldia.