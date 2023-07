Un ex-international français conseille à Bernardo Silva de snober le PSG

Un ancien attaquant des Bleus pense que Bernardo Silva ferait mieux de rejoindre l’Arabie Saoudite plutôt que le PSG.

L'ancien attaquant des Bleus, Louis Saha, a indiqué que le meilleur choix que pourrait faire Bernardo Silva pour la suite de sa carrière c’est de filer en Arabie Saoudite.

« Bernardo Silva n’a plus rien à faire en Europe »

Le milieu de terrain portugais fait l'objet d'une offre de 80M€ de la part du club d’Al-Hilal. Il a aussi des touches avec le PSG, mais le club français tarde à formuler une offre concrète bien qu’il a la préférence du joueur.

Se confiant à Paddy Power, Saha a déclaré que l’ancien monégasque aurait parfaitement raison d’opter pour le Golfe : "Bernardo Silva vient de gagner la Ligue des champions. Il n'est pas vieux mais il a fait le tour de l'Europe et depuis qu'il a gagné la Ligue des champions, il peut penser qu'il est difficile d'en faire plus en Europe. Avec l'offre de l'Arabie Saoudite, il a le droit de réfléchir s'il l'accepte ou non, et si c'est bon pour sa famille".

Si l’ex-attaquant de MU tient ce discours c’est parce que Bernardo Silva n’est plus très jeune. « Les joueurs qui ont 23 ou 24 ans et qui n'ont toujours pas gagné la Ligue des champions et qui refusent (un transfert en Arabie saoudite) parce que l'argent les attire, c'est là que je leur dirais de donner une autre chance à l'Europe parce qu'ils auront une chance pour l'Arabie saoudite une autre fois », a-t-il ajouté.

Saha a ensuite conclu en suggérant que l’entourage de Bernardo Silva doit aussi le pousser en ce moment pour qu’il file en Arabie Saoudite plutôt qu’au PSG :"C'est juste une question de timing et aussi de l’empressement de votre agent à conclure le contrat et à toucher son énorme commission ".