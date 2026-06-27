Un double coup dur menace les ambitions de l'Espagne pour la Coupe du monde

La sélection espagnole a subi un coup dur avec les blessures de ses deux stars, Nico Williams et Jérémy Pino, lors du match très disputé contre l'Uruguay à l'issue de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Ce coup dur pourrait priver « La Roja » de leurs services pour le reste du tournoi en raison de la brutalité excessive dont ont fait preuve les « Celestes »».

Les examens médicaux réalisés par le staff espagnol ont révélé que Pino souffre d’une entorse de l’articulation sterno-claviculaire, sans fracture de la clavicule, après avoir été piétiné par Bryan Rodríguez à la 87^e minute, tandis que Williams a subi une élongation de l’adducteur droit après un tacle appuyé, qui l’a contraint à quitter la pelouse en boitant.

Selon le journal « Marca », des sources médicales estiment que leur retour dépendra de l’évolution clinique, même si la qualification des blessures comme « modérées » n’exclut pas totalement une reprise rapide, bien que leur participation aux prochains matchs reste incertaine au vu de l’exigence de la phase à élimination directe.

Pino, joueur des Canaries, a quitté la pelouse le bras en écharpe après avoir terminé la rencontre malgré la douleur, tandis que Niko Williams, la pépite de l’Athletic Bilbao, semblait profondément affecté, conscient de l’incidence de cette blessure sur sa Coupe du monde.

Ces blessures s’ajoutent à la facture déjà lourde laissée par la brutalité des Uruguayens, avec l’expulsion de Canopio et des échauffourées sur le banc, un comportement antisportif qui a choqué et pourrait compromettre les ambitions espagnoles de conquérir le titre mondial.

Luis de la Fuente doit donc trouver rapidement des solutions pour compenser la vitesse de Williams et la technique de Pino, atouts majeurs pour percer les défenses, à l’approche des seizièmes de finale.