Un dernier obstacle se dresse face au rêve de Mariska

Manchester City poursuit son activité intense sur le marché des transferts estivaux, le renforcement du poste d’arrière droit constituant l’une des priorités de l’entraîneur italien Enzo Maresca avant le coup d’envoi de la nouvelle saison.

Mais la volonté du champion d’Angleterre de récupérer l’un des anciens joueurs phares de Chelsea, désormais sous les ordres de son entraîneur actuel, se heurte à un obstacle financier de taille, qui pourrait contraindre le club à renoncer à cette transaction et à se tourner vers d’autres options.

Le recrutement d’un arrière droit spécialisé est devenu l’une des principales priorités de Manchester City lors du premier mercato dirigé par Maresca à l’Etihad Stadium.

L’entraîneur italien cherche un arrière droit capable de participer à la construction du jeu, de monter dans les zones offensives et de s’adapter à plusieurs systèmes tactiques, conformément à sa philosophie sans perturber le rythme de l’équipe.

Recruter un joueur déjà dirigé par Maresca limiterait par ailleurs le temps d’adaptation, un atout non négligeable sur le plan sportif.

Selon des sources interrogées par le site « CaughtOffside », Manchester City a coché le nom du Français Malo Gusto, arrière droit de Chelsea, parmi ses priorités pour renforcer sa défense, le club étant convaincu que l’international tricolore ne serait pas réfractaire à l’idée de rejoindre les Citizens.

Manchester City aurait envisagé une offre d’environ 45 millions d’euros, tandis que Chelsea réclamerait près de 75 millions de livres sterling pour céder son joueur de 23 ans.

Cet écart considérable constitue pour l’instant le principal obstacle à la finalisation du dossier. Selon les informations disponibles, Manchester City ne compte pas s’aligner sur les exigences financières actuelles de Chelsea, même si les discussions devraient se poursuivre après la Coupe du monde.

De son côté, Chelsea n’exclut pas de céder son joueur, mais n’entamera pas de discussions tant que ses exigences financières ne seront pas satisfaites.

La connaissance préalable des schémas tactiques de Maresca par Justo, auteur de deux buts et six passes décisives en 72 matchs sous les ordres de l’Italien à Chelsea, devrait faciliter son intégration au système de jeu citizen.

Chelsea campe sur ses positions

Les Blues sont en position de force, Justo étant sous contrat à long terme et le club londonien n’ayant aucun intérêt à renforcer un concurrent direct pour un montant inférieur à ses exigences.

Polyvalent défensivement et déjà aguerri en Premier League, le joueur présente une valeur marchande supérieure à des profils étrangers encore à prouver dans l’antichambre du championnat anglais.

Convaincu du potentiel du joueur, Manchester City juge toutefois les exigences financières de Chelsea excessives et pourrait se tourner vers d’autres cibles.

La liste des alternatives comprend Tino Livramento (Newcastle United), le jeune Néerlandais Jafiero Reid (Feyenoord) et le Portugais Martim Fernandes (Porto), au cas où Chelsea maintiendrait ses exigences sans faire de concession.

Même si Justo correspond parfaitement au profil recherché par Maresca, débourser 75 millions de livres pour un arrière droit représente un risque financier considérable, malgré l’évidence du besoin de renfort à ce poste.

La position de Chelsea paraît néanmoins légitime : le club veut garder l’un de ses atouts, a fortiori pour ne pas renforcer un concurrent direct. La suite des événements dépendra donc de la capacité des deux parties à trouver un terrain d’entente d’ici les prochaines semaines.