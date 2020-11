Un départ de Manchester United ? David de Gea se prononce !

Fier d'évoluer à Manchester United, David De Gea ne compte pas quitter Old Trafford de sitôt.

Un monument. En 414 matches et près de dix ans à , David De Gea a acquis un statut chez les Red Devils.

Si bien que l'ancien joueur de l' ne compte pas s'en aller de sitôt :

« C’est merveilleux d’être ici et, pour être honnête, je me sens comme chez moi à Manchester, a-t-il confié. Je suis toujours la même personne qu’à mon arrivée, mais je suis beaucoup plus mature maintenant. Je venais dans un grand club, [avec] une langue différente, une culture différente, tout était différent et j’ai beaucoup mûri. J’ai beaucoup grandi en tant que joueur et je suis vraiment reconnaissant pour toutes ces années que je suis ici. Cela a été incroyable", a-t-il glissé sur le site officiel de son club.

Le gardien ibérique s'est aussi confié sur les nombreuses critiques dont il a fait l'objet ces dernières années.

« Je pense que vous apprenez de vos erreurs, vous commencez à mûrir et la vie crée des situations difficiles. Vous en tirez les leçons, des mauvais moments en particulier. Les années ont passé. Il y a eu des bons et des mauvais moments mais je vais bien maintenant. J’espère que le futur me réserve encore de nombreuses belles années. Être dans un club comme celui-ci, et à ce niveau depuis tant d’années, n’est pas facile donc j’en suis fier ».