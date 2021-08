Un départ de la Liga vers la Premier League ? Le Real Madrid se positionne

Suite aux informations de Mundo Deportivo annonçant que le Real Madrid réfléchissait à quitter la Liga, le club a nié les faits.

La rivalité entre le FC Barcelone et le Real Madrid n’est plus à décrire. Les deux clubs ne s’apprécient pas sur fond de « guerre » politique entre une région catalane qui se veut indépendante et le pouvoir centralisé à Madrid. Seulement, cette rivalité ne s’arrête pas seulement au Camp Nou ou à Santiago Bernabeu.

A la différence de la France où L’Equipe monopolise la presse écrite sportive, l’Espagne peut se targuer d’avoir plusieurs quotidiens traitant de l’actualité sportive et notamment du foot. Comme en Liga, une lutte s’est installée entre les journaux madrilènes (AS, Marca) et barcelonais (Sport, Mundo Deportivo). Il ne se passe pas un jour sans qu’une politique de déstabilisation ne soit mise en avant de part et d’autres.

Ce samedi, il semblerait bien que Mundo Deportivo ait choisi de gâcher l’entrée en matière du Real Madrid pour la saison 2021-2022. Dans son édition du jour, le quotidien catalan met en avant une décision qu’aurait prise le Real Madrid : quitter la Liga et rejoindre la Premier League.

En cause ? Les relations tendues entre Florentino Perez et Javier Tebas, le patron de la Liga. Le président madrilène n’aurait que très peu apprécié l’accord signé entre la Ligue et le fond d’investissement CVC pour que ce dernier récupère 10% de la holding contre un chèque de quelques milliards d’euros.

Considérant que Tebas est coupable de plusieurs « couteaux dans le dos » notamment sur la question de la SuperLigue, Perez a donc tâté le terrain. Une affirmation qui a de quoi surprendre et qui a fait réagir les Merengue dans un communiqué où ils affirment que la Une n’est qu’un tissu de mensonges.

L'article continue ci-dessous

Le communiqué du Real Madrid :

"Compte tenu des informations publiées aujourd'hui par le journal Mundo Deportivo, dans lesquelles il dit que notre club a étudié le passage de la Liga à la Premier League, le Real Madrid tient à préciser que c'est complètement faux, ainsi qu'absurde et impossible et qu'il entend seulement de perturber une fois de plus le quotidien de notre club."