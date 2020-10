Un départ ? Cherki veut "gagner la LDC avec Lyon"

Rayan Cherki s'est exprimé au micro de Téllé sur son futur, mais aussi sur son passé.

Au micro de Téléfoot, Rayan Cherki a évoqué ses ambitions pour le futur, des ambitions qu'il conjugue au pluriel avec l'Olympique Lyonnais, lui qui est l'un des prospects les plus convoités d'Europe.

"Bien sûr que gagner la LDC avec l'OL est encore dans ma tête. D'autant plus que cet été on a été jusqu'en demi-finale. Il nous manquait ce petit truc, mais avec les années ça va le faire"@rayan_cherki, toujours aussi ambitieux avec l'OL, au micro de @JulienMaynard pic.twitter.com/WxbvozQMf4 — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 25, 2020

"Bien sûr que gagner la LDC avec l'OL est encore dans ma tête. D'autant plus que cet été on a été jusqu'en demi-finale. Il nous manquait ce petit truc, mais avec les années ça va le faire", a confié le virtuose rhodanien, qui a raconté son arrivée à via une anecdote qui met en valeur son talent.

"Ca s'est fait sur un parking. Comme d'habitude j'étais avec mon ballon, je me mets à jongler, et j'ai la chance de tomber sur un entraîneur de l'OL qui me propose d'aller faire des tests". Cherki a aussi été convié à se livrer sur son profil et ses forces : "Je suis un joueur qui aime percuter, qui aime toujours aller de l'avant. J'utilise mes deux pieds : depuis que j'ai 4 ans, je m'entraîne sur mon pied faible. Et ça, c'est une force".

"Je me rappelle quand j'allais chez le coiffeur pour faire la crête. C'est la coupe que tous les enfants faisaient, parce que c'était celle de Cristiano" 😅@rayan_cherki se rappelle aux bons souvenirs de sa jeunesse au micro de @JulienMaynard pic.twitter.com/ZLrjQ4ua4n — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 25, 2020

Le jeune prodige lyonnais a aussi dévoilé son idole de jeunesse et son identité n'est pas surprenante... "Je me rappelle quand j'allais chez le coiffeur pour faire la crête. C'est la coupe que tous les enfants faisaient, parce que c'était celle de Cristiano".