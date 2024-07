Un défenseur italien au Real Madrid ?

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a déclaré mardi soir qu'il n'y aurait pas d'autres recrutements cet été

Il semble qu'Aurélien Tchouameni et Jesus Vallejo prendront la relève.

La plupart des rapports sur le sujet indiquent que Los Blancos ne reviendront sur le marché que si quelque chose leur tombe sous la main, mais ils ont sondé le marché des défenseurs centraux. Après les rumeurs selon lesquelles Aymeric Laporte a été proposé au Real Madrid, l'agent Tulio Tinzi a révélé à Sky Sport Italia (via MD) qu'ils se sont également renseignés sur son client Alessandro Bastoni.

L'article continue ci-dessous

L'Inter leur a répondu qu'il n'était pas à vendre et qu'il souhaitait conserver l'international italien de 25 ans. Bastoni a joué un rôle clé dans le parcours des Nerazzurri en Ligue des champions la saison dernière et dans la conquête d'un deuxième Scudetto en trois ans sous la houlette de Simone Inzaghi cette saison. La plupart des joueurs que le Real Madrid a l'habitude de recruter ces derniers temps sont beaucoup plus jeunes, même si cette situation n'a rien d'imprévu.