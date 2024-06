Un défenseur du Real Madrid vers la Serie A

Le Real Madrid est sur le point de conclure sa deuxième vente de l'été

Le club merengue a trouvé un accord pour que le latéral droit Alex Jimenez reste à l'AC Milan pour 5 millions d'euros. Les Rossoneri étaient également intéressés par le défenseur central Rafa Marin, mais le joueur de 22 ans est plus proche de Naples.

Selon Fabrizio Romano, Marin s'est déjà mis d'accord avec les Partenopei, et il ne reste plus aux Blancs qu'à donner leur feu vert sur le montant du transfert et la clause de rachat. Naples a repoussé l'intérêt de Milan et de la Juventus pour se placer en pole position.

L'article continue ci-dessous

Selon Marca, le montant de la transaction se situera entre 12 et 15 millions d'euros pour Marin, et le Real Madrid disposera d'une option de rachat. Cette option sera de 30 millions d'euros jusqu'en 2026, et augmentera un peu plus l'année suivante. Il est probable que son contrat à Naples soit de quatre à cinq ans.

Après une excellente année de prêt à Alaves, il semblait que Marin retournerait à Santiago Bernabéu pour se battre pour une place dans l'équipe de Carlo Ancelotti. Mais les Blancos, comme c'est souvent le cas pour les produits du centre de formation, ont décidé d'encaisser et d'évaluer ailleurs leur aptitude à jouer en équipe première au plus haut niveau.