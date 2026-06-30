Un coup dur pour Manchester United… Tottenham conclut le transfert le plus cher de son histoire

Le Tottenham Hotspur FC a finalisé l'arrivée du milieu de terrain portugais Matheus Fernandes, en provenance de West Ham United, pour un transfert record de 85 millions de livres sterling, devançant ainsi Manchester United qui a mené une course-poursuite jusqu'aux derniers instants.

Selon « Sky Sports », le milieu de terrain de 21 ans s’apprête à passer la visite médicale préalable à son transfert vers le nord de Londres. Une fois l’opération officialisée, elle deviendra le transfert le plus onéreux de l’histoire du club, surpassant les 65 millions de livres déboursés pour l’attaquant Dominic Solanke, arrivé en provenance de Bournemouth en août 2024.

Manchester United a longtemps courtisé le joueur, mais les « Red Devils » ont renoncé, refusant de payer un montant supérieur à leur évaluation interne et doutant de l’envie du jeune Portugais de rejoindre Old Trafford.

À West Ham, les dirigeants estiment que Fernandes a été l’un des meilleurs jeunes talents de la Premier League la saison passée et qu’il possède l’étoffe pour atteindre le niveau de Declan Rice, cédé à Arsenal 105 millions de livres en 2023.

Les montants atteints pour les milieux de terrain en Premier League continuent ainsi de battre des records. après le coup de théâtre provoqué par Manchester City avec le recrutement du jeune Anglais Elliot Anderson, en provenance de Nottingham Forest, pour 116 millions de livres sterling (ce qui en fait le troisième transfert le plus cher de l’histoire du football, derrière Kylian Mbappé et Neymar), c’est au tour de Tottenham Hotspur d’entrer dans l’histoire en officialisant l’arrivée du Portugais.

L’ancien joueur du Sporting Lisbonne n’est resté qu’une saison chez les « Hammers », qui l’avaient recruté l’été dernier pour 44 millions d’euros ; la relégation du club en Championship a précipité son départ.

Cette envolée financière s’inscrit dans la stratégie des Spurs de bâtir un effectif compétitif, conforme à la philosophie tactique de l’entraîneur italien Roberto De Zerbi, même si cela exige des investissements lourds. Après avoir finalisé des renforts défensifs de premier plan à des prix relativement modérés, comme ceux d’Andrew Robertson et de Marcos Senesi, les Spurs ont déboursé 60 millions d’euros pour attirer le défenseur néerlandais Jan-Paul van Hekke en provenance de Brighton, avant de couronner ce mercato par le transfert record de Fernandes, qui assurera à West Ham des bénéfices financiers considérables.