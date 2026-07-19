Un coup dur pour l'Argentine en finale de la Coupe du monde

La sélection argentine a subi un coup dur en première mi-temps de la finale de la Coupe du monde face à l'Espagne, après que son défenseur Lisandro Martínez a dû quitter le terrain sur blessure à la 44e minute, remplacé par le vétéran Nicolás Otamendi.

Le défenseur de Manchester United s’est effondré sur la pelouse du « MetLife Stadium », manifestement touché, poussant le staff technique de Lionel Scaloni à le remplacer juste avant la mi-temps.

Son absence est un coup dur pour les Albicelestes, tant il a été déterminant au cœur de la défense tout au long de la compétition.

L’entraîneur Scaloni a alors lancé Otamendi, 38 ans, défenseur chevronné, pour colmater la brèche et préserver la cohésion de la ligne arrière face à la redoutable attaque espagnole.