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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Un coup dur pour l'Argentine en finale de la Coupe du monde

Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
L. Martinez
N. Otamendi
Espagne
Argentine
É.-U.

Juste avant la mi-temps

La sélection argentine a subi un coup dur en première mi-temps de la finale de la Coupe du monde face à l'Espagne, après que son défenseur Lisandro Martínez a dû quitter le terrain sur blessure à la 44e minute, remplacé par le vétéran Nicolás Otamendi.

Le défenseur de Manchester United s’est effondré sur la pelouse du « MetLife Stadium », manifestement touché, poussant le staff technique de Lionel Scaloni à le remplacer juste avant la mi-temps.

Son absence est un coup dur pour les Albicelestes, tant il a été déterminant au cœur de la défense tout au long de la compétition.

L’entraîneur Scaloni a alors lancé Otamendi, 38 ans, défenseur chevronné, pour colmater la brèche et préserver la cohésion de la ligne arrière face à la redoutable attaque espagnole.

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