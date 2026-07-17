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Un coup dur pour Barcelone… Le Real Madrid annonce officiellement un nouveau transfert

Mercato
Real Madrid
FC Barcelone
Espagne

Dans un communiqué officiel

Le Real Madrid a officialisé vendredi soir la signature de l’ailier français Timothée Luwawu-Cabarrot (31 ans, 1,98 m) pour deux saisons. Le club merengue a trouvé un accord définitif avec le Baskonia concernant l’indemnité de transfert, portant un coup dur aux ambitions du FC Barcelone, également sur le dossier.

Selon le quotidien espagnol AS, le Real Madrid avait trouvé un accord de principe avec l’intéressé dès le 5 juillet, mais l’opération avait été gelée en raison du droit de préemption détenu par le club basque à l’expiration du contrat du joueur le 30 juin.

Le club merengue s’adjuge ainsi les services du meilleur marqueur de la Liga Endesa la saison passée, membre de l’équipe type du championnat, quatrième du vote pour le titre de MVP et l’un des meilleurs marqueurs de l’Euroligue, avec des moyennes impressionnantes : 18,1 points par match en Liga Endesa et 18,2 en Euroligue.

L’international français avait ébloui lors de la dernière finale de la Coupe du Roi face au Real, inscrivant 28 points en 28 minutes seulement, une performance historique qui a placé le club madrilène en position d’urgence.

Il s’agit de la deuxième recrue officialisée par le Real Madrid après Jaime Pradella, depuis que Pedro Martínez a pris les rênes de l’équipe, preuve de l’ambition du club de bâtir un effectif capable de jouer sur tous les tableaux.

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Dans ses premières déclarations, Lovau Cabarrot a expliqué : « J’ai choisi le Real Madrid car c’est l’un des plus grands clubs du monde. Je voulais rester en Espagne, et je suis actuellement au sommet de ma forme. Je veux remporter le plus de titres possible. »

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