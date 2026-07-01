Un coup dur pour Ancelotti : la star brésilienne quitte la Coupe du monde

La sélection brésilienne a subi un coup dur en raison de blessures qui pourraient l'affecter pour le reste de la Coupe du monde 2026.

Les « danseurs de samba » se sont qualifiés pour les huitièmes de finale après un match difficile contre le Japon en seizièmes de finale, et ils ne sont plus qu'à quatre victoires de retrouver la gloire.

Mais ils devront probablement se passer la plupart du temps du milieu de terrain Lucas Paquetá, l’ancienne star de West Ham ayant subi une blessure musculaire lors de la victoire 2-1 contre le Japon lundi.

Le milieu de terrain de 28 ans a ressenti une gêne à l’arrière de la cuisse gauche et a dû céder sa place à Endrick en cours de première période.

Dans un communiqué publié mardi, la Fédération brésilienne de football a confirmé que « Paquetá a passé des examens qui ont révélé une lésion musculaire à l’arrière de la cuisse gauche. Le joueur suivra un programme de soins intensifs supervisé par le staff médical de la Seleção, avec pour objectif de récupérer et de retrouver le terrain aussi vite que possible. »

Si le communiqué ne fixe pas de date précise pour son retour, le journal Mirror, citant ESPN Brésil, estime que le milieu de terrain est « pratiquement hors du tournoi » et manquera donc le reste de la compétition.

Le Brésil affrontera la Norvège en huitièmes de finale dimanche à East Rutherford (New Jersey), sur la même pelouse qui accueillera la finale le 19 juillet.

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