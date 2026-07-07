Un coup dur… La star française espère un miracle face au Maroc

L'équipe de France a essuyé un nouveau revers avant son match très attendu contre le Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, jeudi : les chances du milieu de terrain Aurélien Tchouaméni de disputer la rencontre sont désormais très minces, malgré ses dernières tentatives pour se remettre de sa blessure.

Le milieu du Real Madrid s’est contenté d’un travail individuel sur un terrain annexe, sans toucher le ballon, dans le cadre de sa rééducation suite à sa blessure musculaire survenue lors de la dernière séance avant le huitième de finale face au Paraguay.

Selon le quotidien espagnol Marca, le milieu de terrain « espère un miracle » pour être prêt à temps, mais sa participation apparaît hautement incertaine, le staff médical refusant tout risque de récidive.

Guy Stéphane, l’adjoint de Didier Deschamps, a toutefois laissé la porte ouverte à une participation de l’ancien Bordelais, indiquant en conférence de presse que le staff médical le surveillerait « au jour le jour » avant de statuer sur sa disponibilité.

En revanche, le staff tricolore affiche sa confiance en Mano Koné, auteur de solides prestations contre la Norvège en phase de groupes puis face au Paraguay en huitièmes, aux côtés d’Adrien Rabiot. Une alternative prête à entrer en jeu si l’absence de Chouaméni se confirmait.

Le groupe français a conclu sa préparation par une séance légère : les joueurs les plus utilisés ont suivi un programme de récupération, tandis que le reste de l’effectif a enchaîné des exercices ludiques avec ballon, en vue du rendez-vous très attendu face au Maroc, déterminé à poursuivre son parcours historique.

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