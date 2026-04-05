Un coup dur… Barcelone perd sa star pour 10 jours

L'Allemand Hans Flick, entraîneur du FC Barcelone, a reçu un coup dur avec la blessure d'un de ses joueurs phares avant d'affronter l'Atlético de Madrid mercredi prochain, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

À la 39e minute du match de Liga opposant Barcelone à l'Atlético de Madrid, samedi dernier, Marc Bernal a remplacé Ronald Araújo après que le défenseur uruguayen se soit blessé.

Mais Bernal a lui aussi dû quitter le terrain plus tard dans la rencontre contre l'Atlético, en raison d'une blessure.





Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », Araujo a subi ce dimanche matin des examens médicaux qui ont révélé une entorse à la cheville, ce qui l'obligera à manquer les matchs pendant 10 jours.

Bernal manquera le match aller contre l'Atlético en Ligue des champions, ainsi que le derby contre l'Espanyol en Liga.

Le staff technique du FC Barcelone, dirigé par l'Allemand Hansi Flick, s'efforcera de préparer Bernal pour le match retour contre l'Atlético de Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions.



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