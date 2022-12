Un concurrent surprenant pour Joao Félix !

Désireux de quitter l'Atlético Madrid, Joao Félix serait une priorité d'Aston Villa pour le mercato d'hiver.

Le dossier Joao Félix risque d’animer le mercato d’hiver, qui débutera le 1er janvier 2023. L’international portugais a clairement manifesté son désir de quitter l’Atlético Madrid et est même entré en conflit avec son entraîneur Diego Simeone, à qui il reproche sa façon de jouer et de l’utiliser sur le terrain. Recruté pour 127 millions d’euros en 2019, l’ancien joueur de Benfica cherche donc une porte de sortie pour cet hiver, Manchester United et le Paris Saint-Germain se sont déjà positionnés dessus.

Aston Villa cible Joao Félix

Le joueur de 23 ans a de plus eu la bonne idée de réaliser une très belle Coupe du monde jusque-là, avec notamment un but et deux passes décisives dans un système qui lui convient mieux. De quoi attirer de nouveaux prétendants sur le marché des transferts, dont un plutôt surprenant, mais tout aussi crédible. Selon les informations de Marca, le club madrilène discuterait actuellement avec Aston Villa pour un éventuel transfert.

🚨 Aston Villa are the best positioned team to sign Atlético's João Félix. 🇵🇹🤯



(Source: @marca) pic.twitter.com/llRXlOBDC5 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 6, 2022

Actuel 12ème de Premier League, le club de Birmingham souhaite se relancer depuis l’arrivée d’Unai Emery et compte bien se renforcer cet hiver après avoir déjà dépensé 70 millions d’euros l’été dernier. Reste à savoir si les Villans pourront s’aligner sur les 60 millions d’euros réclamés par les Colchoneros et si l’attaquant portugais sera convaincu par ce projet.