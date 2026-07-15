Un code numérique, une serrure ouverte : Pedri tient sa promesse énigmatique

Pedri n’a pas eu besoin de beaucoup de mots pour exprimer ses sentiments après la qualification de l’Espagne pour la finale de la Coupe du monde 2026 ; il s’est contenté de ressortir un ancien message qu’il avait adressé aux supporters de « La Roja » après la défaite en finale de la Ligue des Nations face au Portugal, il y a plus d’un an.

À l’époque, la star du FC Barcelone avait publié des photos du match, dont une montrant les joueurs espagnols rassemblés en cercle sur le terrain, et n’avait écrit qu’un seul chiffre : 190726, dans un message qui, à première vue, semblait crypté et mystérieux pour de nombreux followers.



Ce chiffre correspondait au 19 juillet 2026, date de la finale de la Coupe du monde, comme une promesse de revenir ce jour-là pour disputer le titre mondial.

Plus d’un an plus tard, la Roja a tenu sa promesse en atteignant la finale après avoir dominé la France 2-0 en demi-finale.

Quelques heures après la rencontre, le milieu de terrain est revenu sur son compte Instagram pour partager plusieurs clichés de la victoire face aux Bleus, dont des images des célébrations dans les vestiaires et une photo de lui savourant la qualification. Cette fois, il a inscrit : 190726 🔓



Cette fois, il a ajouté le symbole d’un cadenas ouvert, suggérant que la date, autrefois « fermée » dans les rêves des joueurs après la finale perdue de la Ligue des Nations, était désormais accessible.

Il ne reste plus que 90 minutes à Pedri et à ses coéquipiers pour tenir la promesse qu’il avait faite il y a plus d’un an, lorsqu’il avait simplement écrit la date de la finale, sans aucune explication, avant que cette date ne devienne aujourd’hui une réalité vécue par l’équipe d’Espagne sur le terrain.

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