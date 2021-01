Un club de Liga fonce sur Alena (Barça)

Selon les dernières informations en provenance de la presse espagnole, Getafe voudrait s'offrir le milieu du Barça

Carles Alena prévoit de quitter Barcelone en janvier selon Marca. Le milieu de terrain ne se sent pas impliqué dans les plans de Ronald Koeman au Camp Nou, et il a l'intention de partir afin de trouver des minutes plus régulières pour que son développement ne soit pas compromis.

L'entraîneur néerlandais lui avait déjà dit en début de saison que s'il ne partait pas, lil lui serait difficile de trouver du temps de jeu, mais le jeune prodige a choisi de rester et de voir s'il pouvait se battre pour une place dans l'équipe, cependant cela ne s'est pas passé comme il l'espérait.

Koeman a utilisé un 4-2-3-1 pendant la majeure partie de la saison et Alena ne rentre pas dans ce système. En conséquence, il n'a guère joué, même s'il a bien fait quand on lui en a donné l'occasion.

est actuellement en tête de liste pour le signer. Il a failli rejoindre l'équipe de Jose Bordalas il y a un an, mais était finalement parti pour le Real Betis. Bordalas est toujours un fervent admirateur d'Alena, et il pourrait rejoindre son ami proche Marc Cucurella au club, avec qui il a joué dans les équipes de jeunes de Barcelone.

Les Catalans sont heureux de le faire évoluer. Ils savent qu'il a besoin de temps de jeu et sont prêts à accueillir son départ.S'il ne se retrouve pas à Getafe, il y a d'autres clubs espagnols et étrangers intéressés.

Au niveau des arrivées éventuelles à Barcelone, rappelons que Mino Raiola, le célèbre agent italien, a démenti l’information selon laquelle Erling Haaland allait rejoindre la Catalogne.

L'article continue ci-dessous

« Ce sont de fausses nouvelles, a déclaré le sulfureux agent italien à Sport1. Je n’ai jamais parlé de Haaland avec aucun candidat et je ne le ferai pas. Lorsqu’un nouveau président est élu, ils peuvent m’appeler. » Un démenti qui a de quoi rassurer les fans des vice-champions d' .

A partir de l’été prochain, Haaland sera libre de quitter Dortmund si un club émet une offre de 70M€ pour ses services. Le s’était aussi positionné dernièrement dans l’espoir de le recruter.