Selon le site argentin El Intransigente, Fulham s’apprête à formuler une offre de prêt ambitieuse pour recruter l’ailier argentin Franco Mastantono, actuellement au Real Madrid. Le nouvel entraîneur Álvaro Arbeloa, qui a déjà dirigé le joueur au Santiago Bernabéu, souhaite le retrouver rapidement avant le coup d’envoi de la nouvelle saison de Premier League le mois prochain.

Selon le site argentin « El Entretenido », Arbeloa, qui a récemment pris les rênes de Fulham en remplacement de Marco Silva, entend finaliser rapidement ce recrutement avant le coup d’envoi de la nouvelle saison de Premier League, le mois prochain.

L’entraîneur espagnol de 43 ans, limogé du Real Madrid après seulement cinq mois, cherche à renforcer son attaque en recrutant l’une de ses anciennes recrues de confiance dans le cadre d’un transfert surprise.

Le club londonien a reçu un coup de pouce psychologique lorsque José Mourinho, de retour sur le banc madrilène, a signifié à Mastantuno qu’un départ temporaire était envisageable, ouvrant ainsi la porte à un prêt.

Toutefois, le club londonien affronte une concurrence féroce : plus de dix autres formations suivent de près ce jeune attaquant droitier de 18 ans, considéré comme l’un des plus grands talents du football argentin.

Mastantono, non retenu en sélection argentine pour la Coupe du monde 2026, a marqué deux buts en 18 matchs sous les ordres d’Arbeloa la saison dernière, avant que ce dernier ne soit démis de ses fonctions.

Le jeune talent n’exclut pas de quitter le Real Madrid moins d’un an après son arrivée en provenance de River Plate, dans le cadre d’un transfert record estimé à 53 millions de livres sterling.

Il est vu comme le successeur potentiel de Harry Wilson, lequel a refusé de prolonger son contrat et a rejoint Leeds United, tandis que Fulham a déjà perdu plusieurs cadres, dont Raúl Jiménez, et que Samuel Chukwueze est rentré à Milan après son prêt.

Mais Mastantuno n’est pas la seule pépite madrilène que convoite Arbeloa : les noms de Thiago Beitar, César Palacios, Manuel Ángel et Jorge Cistero, tous issus de la cantera, sont également cités.

Arbeloa, qui a déjà dirigé ce quatuor lorsqu’il était à la tête de l’équipe réserve puis de l’équipe première du Real Madrid, pourrait ainsi faciliter les discussions.