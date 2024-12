Un champion du monde hausse le ton : “Laissez Barcola tranquille !”

Un ancien champion du monde salue les progrès de Bradley Barcola mais invite à la patience face à l’évolution du jeune talent parisien.

À seulement 22 ans, Bradley Barcola est déjà au centre de l’attention. L’ailier parisien, auteur de 10 buts et 2 passes décisives cette saison, s’impose comme l’un des éléments les plus décisifs du PSG. Une évolution notable qui n’échappe pas à Christophe Dugarry, champion du monde 1998 et consultant pour RMC. Pour lui, si le potentiel de Barcola est évident, il convient de ne pas oublier l’âge et l’expérience encore limités du joueur.

Barcola, une progression saluée malgré des attentes élevées

“Il a fait une saison pleine la saison dernière, à laquelle il ne manquait que des statistiques”, analyse Dugarry. “Et il a justement réussi à les avoir en ce début de saison 2024/2025.” Avec ses performances, Barcola a gagné sa place en équipe de France et continue de progresser sous les ordres de Luis Enrique. Mais l’ancien international français reste mesuré : “Qu’il doit s’améliorer, c’est une évidence.”

Getty

Dugarry met également en lumière les efforts constants de Barcola sur le terrain, saluant un joueur complet et impliqué. “Il défend, il attaque, il se replace. Et ce n’est pas facile pour lui de comprendre ce que lui demande Luis Enrique. Il y a beaucoup d’informations qu’il doit prendre en compte.” Cette capacité à assimiler de nouvelles consignes tactiques et à progresser à son rythme est essentielle, selon l’ex-Bleu, qui prône la patience.

Un appel à la patience pour le possible successeur de Mbappé

“Laissez-lui le temps de digérer toutes ses performances. On ne peut pas avoir une progression constante”, avertit-il. S’il reste incertain que Barcola atteigne un jour le niveau d’un Mbappé, Dugarry affirme qu’il possède déjà des qualités rares.

Bradley Barcola n’est pas parfait, mais son état d’esprit irréprochable et sa polyvalence font de lui un élément incontournable du PSG cette saison. Pour Dugarry, il est important de modérer les attentes autour de lui et de lui permettre d’évoluer sans pression inutile : “C’est un joueur qui est devenu important. Je ne sais pas quel niveau il va atteindre, mais il a de la qualité.”