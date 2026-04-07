Un but exceptionnel… Kane se libère du « carcan » grâce au Real Madrid

La star anglaise Harry Kane continue de briller en Ligue des champions, confirmant qu'il est l'un des meilleurs buteurs du Vieux Continent ces dernières années, grâce à sa capacité constante à faire la différence dans les moments décisifs.

L'attaquant anglais a scellé la victoire 2-1 du Bayern Munich ce mardi soir face au Real Madrid au stade du Bernabéu, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Avec son but de ce soir, Harry Kane porte son total à 51 buts dans la compétition européenne sous les maillots de Tottenham et du Bayern Munich, continuant ainsi à asseoir sa place parmi l'élite des attaquants de l'histoire de la compétition.

Le but de Kane aujourd'hui contre le Real Madrid revêt un caractère exceptionnel, puisqu'il l'a inscrit seulement 20 secondes après le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, profitant d'une erreur dans la construction du jeu, avant de décocher un tir précis depuis l'extérieur de la surface de réparation qui a trouvé le chemin des filets.

Il est à noter que ce but est le premier de Kane marqué depuis l'extérieur de la surface de réparation en Ligue des champions, malgré son impressionnant palmarès de buteur, comme l'a confirmé le site Squawka, spécialisé dans les statistiques du football.

Le capitaine de l'équipe d'Angleterre a également établi plusieurs records historiques aujourd'hui, notamment en prolongeant sa série de buts contre le Real (deux buts et deux passes décisives en quatre matchs consécutifs contre les Merengues) et en égalant son record de meilleur buteur anglais (11 buts) en une seule saison de Ligue des champions.