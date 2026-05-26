Sven Mijnans quittera l'AZ Alkmaar cet été. Le milieu de terrain de 26 ans l'a confirmé dans une interview accordée à Voetbal International.

Auteur d’une saison prolifique (21 buts et 9 passes décisives en 50 matchs officiels), il espère désormais récolter les fruits de ses performances.

Sous contrat à Alkmaar jusqu’en 2028, le gaucher ne souhaite pas aller au terme de son engagement. Évalué à 14 millions d’euros par Transfermarkt, il a fixé des modalités claires avec le club.

Il a négocié des accords clairs avec le club : « C’est logique. Ça ne durera pas éternellement. J’ai 26 ans, je suis à AZ depuis trois ans et demi. Si le club veut encore tirer quelque chose de moi, c’est le moment de voir ce qui est possible. »

L’été dernier, le PSV s’était concrètement intéressé à lui ; il ignore si les Eindhovenois reviendront à la charge : « J’ai lu que cette option était évoquée, mais elle n’a pas été mentionnée à l’époque. »

« J’évolue depuis plusieurs saisons en Eredivisie. Un changement de culture pourrait donc booster ma progression. En même temps, disputer la Ligue des champions dans un club étranger n’est pas automatique. Un club comme le PSV peut me l’offrir, ce qui pourrait à son tour peser dans l’éventualité d’une sélection en équipe nationale », analyse à voix haute le milieu de terrain.

Il se prépare à un été décisif : « Dans ma tête, je sais à peu près ce que je veux. Il ne reste plus qu’à attendre de voir ce qui va se passer. »