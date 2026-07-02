Un arbitre européen a été désigné pour diriger la rencontre entre le Maroc et le Canada

La Fédération internationale de football (FIFA) a désigné ce jeudi l’arbitre anglais Michael Oliver pour diriger le match des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 entre le Maroc et le Canada, prévu samedi au stade de Houston aux États-Unis.

La FIFA a désigné l’arbitre anglais chevronné Michael Oliver pour diriger la rencontre. Il sera assisté par ses compatriotes Stuart Burt et James Minowaring, tandis que le Néerlandais Danny Makkelie officiera comme quatrième arbitre et son compatriote Hessel Steegstra comme arbitre assistant de réserve.

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Né le 20 février 1985, Oliver est l’un des plus jeunes arbitres à avoir accédé à la Premier League anglaise. Il a dirigé son premier match de « Premier League » en 2010, à l’âge de 25 ans, devenant ainsi le plus jeune arbitre à officier dans cette compétition depuis sa création en 1992.

Il a obtenu sa licence internationale de la FIFA en 2012 et s’est rapidement imposé comme l’un des arbitres d’élite les plus en vue du Vieux Continent, dirigeant des dizaines de rencontres en Ligue des champions, dont des quarts et des demi-finales, ainsi que la Supercoupe de l’UEFA 2014 entre le Real Madrid et Séville.

Il a également dirigé la finale de la Coupe du monde U17 au Chili en 2015 entre le Mali et le Nigeria, puis la finale de la FA Cup 2018 entre Chelsea et Manchester United à Wembley.

Avec les sélections nationales, il a officié lors de l’Euro 2020 puis, au Mondial 2022 au Qatar, où il a dirigé trois rencontres, dont Mexique-Arabie saoudite en phase de groupes, puis le huitième de finale Japon-Croatie, remporté par les Vatreni aux tirs au but.

Réputé pour son style posé, il privilégie la fluidité du jeu et limite les interruptions, ce qui en fait l’un des arbitres les plus appréciés des instances anglaise et européenne.