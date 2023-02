L'affaire des paiements du Barça sur l'arbitrage connaît une nouvelle tournure. Un arbitre de Liga porte plainte pour corruption et fraude sportive.

L'affaire des paiements du Barça envers la cellule arbitrale, dite « affaire Negreira », ne cesse de connaître de nouveaux rebondissements. Et ce vendredi, c'est le corps arbitral qui vient de rajouter de l'huile sur le feu. Un arbitre de Liga vient en effet de porter plainte pour corruption auprès du tribunal d'instruction de Barcelone.

Plainte pour « corruption sportive »

Xavier Estrada Fernández, arbitre en Liga depuis plus de dix ans, vient d'entamer des poursuites judiciaires contre José María Enríquez Negreira, ex-patron des arbitres espagnols, et son fils Javier pour « corruption sportive » dans l'affaire des paiements arbitraux effectués par le Barça. Le Catalan a décidé de porter plainte par lui-même étant donné que la Commission Technique des Arbitres ne l'a toujours pas fait.

Selon TV3, Estrada dénonce une « corruption sportive et/ou fraude sportive ». En plus des Negreira père et fils, il a également spécifiquement visé l'entreprise Dasnil 95 via laquelle le Barça a versé divers paiements entre 2001 et 2018. L'homme au sifflet a officiellement demandé à la justice d'enquêter sur « l'affaire Negreira » pour défendre l'honneur des arbitres et punir les cas de corruption.

Un dossier de plus en plus lourd

Selon les dernières informations parues dans la presse, les paiements effectués par le Barça ont eu lieu entre 2001 et 2018. Cela représente l'exacte période de fonction de Negreira, le club catalan arrêtant de payer lors du départ de ce dernier.

D'après les révélations de FootballLeaks, le fils de Negreira a également profité de l'argent des Blaugrana (via une troisième société), jetant plus encore le doute sur la légitimité de tels paiements puisqu'il n'occupait aucun poste à responsabilité. Au total, ce sont près de 6M qui auront été envoyés par le Barça.

En début de semaine, l'ancien arbitre Alberto Gimenez a déclaré au micro de Radio Marca que Negreira avait fait pression sur lui en le menaçant sans révéler toutefois ce qu'il lui avait demandé de faire. L'affaire, que les différentes parties tentent d'atténuer depuis le départ, ne cesse de se dévoiler au fil des découvertes et des témoignages et il est encore bien difficile de savoir quel en sera la conclusion.