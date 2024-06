Un ancien gardien du PSG adoube Donnarumma

Un ex-gardien du PSG a tenu des propos élogieux sur Gianluigi Donnarumma, vendredi.

Malgré une déception sur la scène européenne (éliminé en demi-finale de C1), le Paris Saint-Germain a réalisé une saison impressionnante. La campagne 2023-2024 a notamment été auréolée d’un triplé Trophée des Champions – Ligue 1 – Coupe de France. Un bilan reluisant auquel n’est pas étranger, Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien a surtout été décisif dans plusieurs matchs avec des parades salvateurs. Les prestations du Transalpin ont ainsi impressionné un ancien gardien du PSG qui a fait les éloges de Donnarumma, ce vendredi.

Buffon encense Donnarumma

Gardien titulaire du PSG, Gianluigi Donnarumma a été titularisé à 42 reprises en 42 apparitions cette saison. Si le dernier rempart parisien a été décisif plusieurs fois, il ne fait toujours pas l’unanimité dans l’esprit de nombreux observateurs voire même le club. Ce qui explique l’arrivée imminente de Matvey Safonov et surtout la décision de Luis Enrique de ne plus imposer une hiérarchie fixe au poste de gardien de but.

Getty

Tancé souvent pour ses lacunes balle au pied, Donnarumma reste le meilleur à son poste aux yeux d’un certain Gianluigi Buffon. « Oui, Donnarumma est le meilleur gardien du monde, j'ai du mal à en trouver de meilleurs. Ensuite, il est clair qu'il y a des hauts et des bas dans une saison », a déclaré la légende italienne lors du Serie A Festival à Parme.

Donnarumma va prolonger avec le PSG

Matvey Safonov arrive dans la capitale française pour faire de la concurrence à Gianluigi Donnarumma. Le gardien russe ne sera d’ailleurs pas le seul avec l’entrée d’Arnau Tenas dans la rotation. Pourtant, le PSG souhaite prolonger Donnarumma et a même déjà entamé les discussions avec son entourage. Des négociations qui devraient aboutir si l’on s’en tient aux récents propos de son agent. « Il est heureux, il fait partie d’un projet à moyen et long terme dans lequel nous espérons dans les prochaines années atteindre la Ligue des Champions », a confié Enzo Raiola il y a quelques jours.