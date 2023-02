Un ancien du PSG appelle Zidane à la rescousse

Alors que le PSG semble toujours plus mal en point, le nom de Zinédine Zidane revient de plus en plus dans la bouche des anciens du PSG.

Dans son émission Rothen s'enflamme de ce vendredi, l'ex-Parisien Jérôme Rothen a discuté du problème récurrent des entraîneurs à Paris. Alors qu'il a longtemps prêché pour Christophe Galtier, il revient désormais sur son avis et admet son erreur. Pour lui, seul Zidane peut désormais recadrer ce vestiaire. Un besoin de respect pour l'entraîneur C'est par une amende honorable que Jérôme Rothen commence son intervention : « Si le banc est libre, même si je tenais un discours différent à l'été, je me dis que Zidane est sans doute l'homme de la situation. Aujourd'hui, au PSG, les personnes actuelles ont du mal à bouger le vestiaire, à lui faire prendre conscience de l'importance de jouer au PSG. » Un problème de responsabilité des joueurs que Rothen compare avec son passage à Paris : « Moi je n'ai eu la chance de jouer dans un PSG aussi ambitieux, avec autant de moyens. Mais j'ai joué dans un PSG où quand tu mets le maillot, que tu aies le niveau ou pas, tu dois gagner, te battre et faire de bonnes performances. Parce que tu sais que ça va parler plus que dans d'autres clubs, un peu comme à l'OM. Et moi je pense maintenant que pour réussir à sortir ces joueurs de leur confort, il faut une star à la tête du club. Et, à part Carlo Ancelotti, mais c'était le début des Qataris, ça n'a jamais existé. » Zidane, l'homme providentiel Tout en exposant ce qu'il faudrait à ce vestiaire parisien pour se restructurer, Rothen s'intéresse à la figure d'icône qu'incarne aujourd'hui Zinédine Zidane : « Zidane a montré avec la nouvelle génération qu'il est capable de faire de grandes choses, il l'a montré avec le Real Madrid. Il a beaucoup de respect de la part des joueurs par rapport à ce qu'il a été en tant que joueur, mais surtout maintenant à ce qu'il a été en tant qu'entraîneur. Et je trouve, et je ne pensais pas cela il y a quelques mois, que ce vestiaire a besoin d'un homme fort pour écouter. Il leur faut un mec que tout le monde respecte. » Un besoin de respect qui permettrait d'enfin pouvoir prendre les décisions difficiles qui s'imposent : « Je pense que Zidane peut prendre de grandes décisions comme écarter ou recadrer des joueurs qui vont être respectées par l'ensemble du groupe. Chose qui est difficile aujourd'hui pour Christophe Galtier. Alors est-ce qu'il ne le fait pas parce qu'il a le ressenti qu'en recadrant des joueurs à l'aura plus importante que lui? Soit il n'a pas envie, soit il ne veut pas se mettre en difficultés. Et ça c'est un problème pour l'épanouissement d'un vestiaire. » À ne pas rater Le PSG qualifié au match retour contre le Bayern ? La STAT qui donne de l'espoir

