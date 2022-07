Un ancien de la Juventus a des doutes sur Di Maria

Un ex-joueur de la Juventus n’est pas certain qu’Angel Di Maria puisse s’investir à fond dans le projet bianconero.

Après un long séjour au Paris SG, Angel Di Maria a pris la direction de la Juventus. El Fideo est arrivé ce vendredi à Turin et son transfert à venir chez les Bianconeri suscite beaucoup d’excitation chez les tifosi.

Les suiveurs et observateurs du club piémontais sont aussi enthousiasmés par cette arrivée. Mais, certains d’entre eux se demandent si le club turinois a bien fait de ne le recruter que pour un an.

Par exemple, l’ancien attaquant Paolo Di Canio, qui a joué pour la Vieille Dame entre 1990 et 1993, émet des interrogations sur les vraies motivations de l’Argentin en débarquant à la Juve.

« Di Maria, un joueur exceptionnel mais… »

Lors d’une intervention à Sky Italia, il a confié : « C'est un joueur exceptionnel, fantastique. Il était probablement la seule star du PSG qui donnait tout, aidait défensivement, tombait quand il le fallait. Ce sera passionnant à voir ».

« Mais j’ai un doute sur une chose, ajoute-t-il. Je comprends qu'il ne vienne que pour un an. Vous savez, c'est la Coupe du monde... Il ne se projette pas plus loin, mais quand vous faites partie du projet et que vous signez un contrat à long terme, c'est différent. »