Un ancien coach du Real encense Benzema : "Le numéro 1 mondial"

Jorge Valdano, ex entraineur Real Madrid, a exprimé toute son admiration envers le buteur français Karim Benzema.

Karim Benzema suscite beaucoup d’admiration en ce moment, en raison de la saison XXL qu’il est en train de réaliser. Le Français bluffe, y compris ceux qui le connaissent depuis longtemps. Alors qu’il s’apprête à guider les Merengue vers leur 14e titre de champion d’Europe, il a reçu de très beaux compliments de la part de l’ancien directeur général du Real, Jorge Valdano.

« Benzema, c’est le joueur de l’année »

Ancien joueur et coach du Real, l’Argentin surveille l’évolution de l’international français que ce dernier a débarqué à Madrid. Il estime aujourd’hui que l’ancien lyonnais a tout d’un joueur complet et que personne n’est au-dessus de lui sur cette saison. Dans les colonnes de L’Equipe, il a confié : « Le joueur de l’année, le numéro 1 mondial, a-t-il commencé par clamer. Le leader du Real par le jeu et l’attitude. Le joueur le plus influent au monde cette saison. Avec sa technique, sa créativité, sa capacité à se mouvoir sur tout le front de l’attaque, c’est impossible de le marquer. Il contrôle, s’échappe, te menace avec harmonie. Il a une telle coordination et une telle gestion des espaces, que quand il a le ballon on a l’impression qu’il suspend le temps. »

Valdano est celui qui avait insisté au début des années 2010 pour que Benzema continue avec le Real en dépit de ses deux premières années compliquées au club. Tout le monde exigeait le départ du Français, sauf lui. Il était même entré dans un conflit avec José Mourinho à cause de Benzema. « On est très injuste avec lui », avait-il déclaré à l’époque, en ciblant le milieu du football espagnol en général.

Il n’y a pas que Benzema qui plait au champion du monde 86. Ce dernier a aussi été très élogieux envers Thibaut Courtois, l’autre grand acteur du très bon parcours du Real sur la scène continentale. « Il est dans un moment de plénitude, a-t-il confié à propos du Belge. C’est le meilleur gardien du monde actuellement. Ses interventions valent autant qu’un but. Il transmet de la sécurité et a un très grand équilibre émotionnel, ce qui est primordial dans les finales. Il peut ne pas recevoir un tir pendant trente minutes et répondre comme un titan. »