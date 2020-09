Un ancien buteur de Manchester United critique Martial

Andy Cole, l'un des anciens grands attaquants de MU, a pointé du doigt l'inconstance dont fait montre l'attaquant des Diables Rouges, Anthony Martial.

Andy Cole a encouragé Anthony Martial à faire preuve de plus de régularité, regrettant le fait que le Français puisse être impressionnant en tant que n°9 de durant une semaine, avant de s'éteindre la semaine d'après.

Le Français a connu sa meilleure saison en terme de buts lors de la dernière campagne, signant 23 réalisations toutes compétitions confondues pour remporter le prix du joueur de l’année du club. Il a progressé depuis qu'il a rejoint le club en provenance de en 2015, mais Ole Gunnar Solskjaer est à la recherche d'un avant-centre pour fournir la concurrence et le soutien à Martial, Marcus Rashford et Mason Greenwood.

" A Manchester United, il n'y a pas de répit"

Harry Kane a été cité parmi les attaquants susceptibles de débarquer à Old Trafford et il reste toujours considéré comme une cible pour Ole Gunnar Solskjaer dans l'objectif qu'il s'est fixé de reconstruire l'équipe

Et, Cole, qui a mené l'attaque de United lors de la fameuse saison du triplé en 1999, pense que United pourrait abandonner sa quête de buteur si Martial pouvait produire des performances de haute qualité et sur une période continue. "S'il se montre régulier match après match durant une saison, je ne pense pas que nous aurions cette conversation pour savoir si nous avons besoin d'un n ° 9, a déclaré Cole à Goal. Durant un week-end, il peut être absolument fantastique, puis une autre semaine, on se demande ce qui lu est arrivé. C’est comme si son frère jumeau jouait."

"Je pense que c'est une question de mentalité. Il est à un bon âge maintenant, il comprend mieux, a ajouté l'ex-international anglais. C'est un très bon joueur. Mais il sait qu'il devrait le faire semaine après semaine. A Manchester United, il n'y a pas de répit. parce que tout le monde veut te battre. "