Un ancien arbitre français révèle le côté sombre de Kylian Mbappé

Un ancien arbitre français s’est prononcé dimanche sur le changement d’attitude de Kylian Mbappé au fil des saisons.

Kylian Mbappé va quitter le PSG et la Ligue 1 en fin de saison. L’international français devrait rejoindre le Real Madrid, grand favori pour accueillir le Bondynois l’été prochain. Mais avant, Kylian Mbappé continue de faire parler en France. Ce dimanche, c’est un ancien arbitre bien connu de la Ligue 1 qui s’est livré sur le changement d’attitude du joueur.

Tony Chapron fustige l’attitude de Mbappé avec les arbitres

Vedette du Paris Saint-Germain et par ricochet, de la Ligue 1, Kylian Mbappé est bien connu par les arbitres. Hormis ses prestations sur le terrain, l’international français est également célèbre pour ses déclarations souvent cinglantes face aux médias. En outre, Kylian Mbappé ne jouit pas d’une bonne réputation auprès des arbitres si on en croit les propos de Tony Chapron. A la retraite depuis 2018 alors que Mbappé commençait justement à émerger, l’ancien officiel trouve que le natif de Bondy a beaucoup changé.

« Mbappé a beaucoup changé par rapport à l’époque où j’arbitrais. Il est arrivé souriant, jeune et naïf et il s’est endurci. Il a beaucoup changé son comportement. Il joue de son statut aussi. Il a un statut de star et il en profite pour mettre la pression sur les arbitres », lance Tony Chapron dans le Canal Football Club sur Canal+.

L'article continue ci-dessous

Le conseil de Chapron à Kylian Mbappé

Selon Tony Chapron, Kylian Mbappé, de par son statut de star, s’impose un peu trop face aux arbitres. L’ex-officiel français pense quand même c’est dans l’intérêt de l’ancien joueur de Monaco d’améliorer sa relation avec les arbitres.

« Pour l’arbitre, c’est facile de sentir le poids d’un joueur star comme Mbappé, Neymar ou Messi qu’un joueur lambda. Comment a-t-il changé ? Je ne l’ai pas arbitré dernièrement, mais je crois quand même que son attitude est parfois désagréable. Il gagnerait en termes d’image, à avoir une rondeur dans sa relation avec l’arbitre », ajoute Tony Chapron.