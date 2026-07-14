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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Un analyste espagnol affirme : « Yamal a lui-même inventé ce penalty. »

France vs Espagne
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L. Yamal
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L'équipe d'Espagne s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde après sa victoire 2-0 face à la France, finaliste de la dernière édition.

Les deux buts des Matadors ont été inscrits par Mikel Oyarzabal, sur penalty, et Pedro Porro.

Le penalty a été obtenu par Lamine Yamal, qui a anticipé sur Lucas Digne, contraignant le défenseur français à commettre une faute évitable dans la surface.

Sur le plateau de « Chiringuito Inside », animé par Josep Pedrerol, la séquence a été décortiquée en présence d’Edo Agiri.

Le journal Sport a relayé ses propos : « Le but est attribué à Yamal. »

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Il a immédiatement affirmé : « C’est Lamine qui a créé cette action. Ce n’était pas une feinte, le ballon était sous le contrôle de Dini, et en une fraction de seconde, Yamal a choisi de devancer son adversaire plutôt que d’attendre un contact qui l’aurait fait tomber dans la surface. Ce qu’il a fait était magnifique. »

Fran Jarido a alors commenté : « C’est un penalty du genre de ceux qu’on voit dans les matchs de quartier », saluant l’intelligence tactique de la star du Barça.

Autre point notable : Lucas Digne s’en est sorti sans carton jaune malgré la faute, mais l’ancien arbitre Rafa Guerrero a rappelé que cette décision était « parfaitement conforme aux lois du jeu ».

Il a ainsi confirmé que la non-attribution du carton jaune était une décision juste, déclarant : « Il s’agit simplement d’un penalty. »

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