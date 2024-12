Umtiti, c'est déjà fini

FC Barcelone vs Atlético Madrid

L'ancien défenseur du FC Barcelone Samuel Umtiti envisage de prendre sa retraite à seulement 31 ans.

Umtiti, c'est fini ? Ses problèmes chroniques au genou le hantent une fois de plus.

Le vétéran défenseur français n'a joué qu'un seul match en 2024 et a subi deux autres opérations du genou, une en février et une autre en août. Son contrat expire l'été prochain et Lille a l'intention de le laisser partir.

Il semblait qu'Umtiti commençait à retrouver la forme il y a deux saisons, jouant régulièrement pour Lecce en prêt en 2022-23, et Lille l'a signé à la suite de cela gratuitement. Avec son dernier match en janvier cependant, Lille a peu d'espoir de le voir revenir, et Sport dit qu'Umtiti pourrait arrêter.

Umtiti semblait être l'un des grands talents du football à son arrivée à Barcelone, mais après avoir repoussé une opération du genou afin de jouer la Coupe du monde 2018, qu'il a remportée, il se bat depuis contre des problèmes de genou.