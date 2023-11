Ukraine – Italie : L’Italie s’est fait peur jusqu’au bout (0-0)

L’Italie affrontait ce lundi l’Ukraine pour le compte des éliminatoires de l’Euro 2024. Score final, 0-0.

L’Ukraine et l’Italie étaient aux prises ce soir à l’occasion de la dernière journée des éliminatoires de l’Euro 2024. Dans ce match de la peur pour l’Italie, la Nazionale assure l’esenstiel et valide sa qualification au terme d’un match nul et vierge (0-0).

Une Italie sans réussite

Le match a débuté avec des Ukrainiens qui s’étaient placés haut, ce qui a laissé des espaces à exploiter pour l’Italie. Mais la première frappe de la rencontre sera bien pour l’Ukraine avec Tsygankov dont la frappe n’a pas inquiété Donarumma (5e). La Squadra Azzura répliquait dans la foulée mais Chiesa manquait sa volée (7e). Les locaux ont ensuite mis la pression sur la Nazionale, qui de son côté était sauvée par Donnarumma comme sur cette frappe de Sudakov à la 14e. L’Italie s’accaparait ensuite du ballon et s’installa dans le camp ukrainien. Mais toutes les tentatives italiennes trouvaient le gardien Trubin sur la trajectoire à l’image du tir puissant de Barella à la 17e. L’Ukraine a su résister aux assauts italiens et conservait le score jusqu’au terme de la première mi-temps. Un premier acte qui aura vu l’Italie cadrer deux tirs en dix tentatives alors que les Ukrainiens ont cadré tous leurs frappes.

L’Ukraine résiste

En seconde période, c’est l’Italie qui s’offrait les premières occasions mais manquait de réussite comme à son habitude dans ce match. Alors qu’elle s’était renfermée sur elle-même dans le premier acte, l’Ukraine décida de sortir et commençait à menacer les buts italiens. Toutefois, les partenaires de Zinchenko n’étaient pas non plus en réussite. Les hommes de Luciano Spalletti se procuraient d’autres occasions mais manquaient soit de réussite, ou butait sur la défense ukrainienne.

L’Italie sera à l’Euro 2024

Dans ce match qui allait prédire le destin des deux équipes dans ces éliminatoires de l’Euro, aucune d’elles n’est arrivée à faire trembler les filets. Avec ce nul, l’Italie, qui a un meilleur goal average, a validé sa qualification pour l’Euro 2024. Par contre, la Nazionale va se retrouver dans le chapeau 4 lors du tirage au sort et pourrait se retrouver dans un groupe compliqué. De son côté, l’Ukraine, qui compte le même nombre de points (14) que la Squadra Azzura, devra passer par les barrages pour arracher son ticket.