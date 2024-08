Ugarte à Manchester United, c'est validé

Manchester United aurait mis au point un nouveau plan pour tenter de faire venir Manuel Ugarte du Paris Saint-Germain.

La reconstruction de Manchester United sous l'égide d'INEOS et de Sir Jim Ratcliffe se poursuit à plein régime pour tenter d'améliorer la situation des Red Devils, en perte de vitesse. A deux semaines de la fin du mercato estival, les Red Devils ont recruté Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee et Noussair Mazraoui. Ils ont encore une cible en tête, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Ugarte, évalué par le club de Ligue 1 à 51 millions de livres sterling (66,2 millions de dollars).

Selon The Guardian, Manchester United estime que le prix demandé pour Ugarte est trop élevé et est prêt à attendre la date limite pour forcer le PSG à reconsidérer son prix. Les Red Devils pensent qu'Ugarte ne fait plus partie des plans de Luis Enrique et qu'ils pourraient donc être contraints de vendre l'Uruguayen à un prix inférieur à l'approche de la date butoir.

Le rapport suggère que pour réduire le prix d'Ugarte, Manchester United est prêt à inclure des joueurs comme Victor Lindelof, Casemiro, Antony, Jadon Sancho et Scott McTominay dans la transaction. Ces deux derniers sont les joueurs les plus susceptibles de quitter Old Trafford cet été et leurs départs pourraient être réglés indépendamment du statut du transfert d'Ugarte avec le PSG.

La fenêtre de transfert estivale se terminera le 30 août à 23 heures (heure française), mais United pourrait vouloir conclure un accord bien avant cette date afin d'éviter que le transfert ne tombe à l'eau à la dernière minute.