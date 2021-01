UEFA Youth League : à quelle date, les groupes et où regarder le tirage au sort des 32es de finale

Retrouvez le guide complet du tirage au sort des 32es de finale de l'UEFA Youth League qui concernera 64 clubs dont le PSG, l'OM, Rennes et Angers.

Ce mercredi 27 janvier, à 12h00, sera effectué le tirage au sort des 32es de finale de l'UEFA , souvent appelée "Ligue des Champions des moins de 19 ans". Il sera diffusé en direct sur le site de l'UEFA. La compétition se déroulera selon un format à élimination directe, sur un match, à partir du 2 mars 2021. Quatre clubs français sont concernés : le , l' , le et Angers.

Les équipes qualifiées

Comme chaque année, les 32 clubs ayant participé à la phase de groupes de la Ligue des Champions sont qualifiés en intégrant la voie de l'UEFA Champions League. Ils sont rejoints par les 32 champions nationaux chez les jeunes des associations les mieux classées dont l'équipe fanion n'a pas participé à la phase de groupes de l'UEFA Champions League. Ces derniers intègrent la voie des champions nationaux.

Les deux voies se jouent séparément pour les 32es et 16es de finale, avant de fusionner pour les 8es de finale de la Youth League. Dans la voie de l'UEFA Champions League, les clubs d'une même association ne peuvent pas être tirés au sort les uns contre les autres.

Plus d'équipes

Les groupes pour le tirage

- Voie de l'UEFA Champions League

Groupe 1

(ALL)

Séville (ESP)

(ANG)

(ITA)

PARIS SAINT-GERMAIN (FRA)

(UKR)

Porto (POR)

(GRE)

Groupe 2

(ALL)

(ESP, tenant du titre)

(ANG)

(ITA)

Amsterdam (P-B)

Krasnodar (RUS)

(TUR)

Club Bruges (BEL)

Groupe 3

(ALL)

(ESP)

(ANG)

(ITA)

STADE RENNAIS (FRA)

Zenit (RUS)

(AUT)

Midtjylland (DAN)

Groupe 4

(ALL)

(ESP)

(ANG)

Rome (ITA)

OLYMPIQUE DE MARSEILLE (FRA)

(RUS)

(UKR)

Ferencváros (HUN)

- Voie des champions nationaux

Groupe 1

(ESP)

PAOK (GRE)

APOEL (CYP)

Górnik Zabrze (POL)

Viitorul (ROU)

Olimpija Ljubljana (SVN)

Győr (HUN)

Apolonia (ALB)

Groupe 2

Cologne (ALL)

(TUR)

AZ Alkmaar (P-B)

Dinamo Zagreb (CRO)

Rangers (ECO)

Hammarby (SUE)

Rosenborg (NOR)

Waterford (IRL)

L'article continue ci-dessous

Groupe 3

ANGERS SCO (FRA)

(POR)

Genk (BEL)

Sparta Prague (CZE)

Odense (DAN)

Bâle (SUI)

Étoile Rouge (SRB)

Žilina (SVK)

Groupe 4

Chertanovo (RUS)

Dinamo Minsk (BLR)

Kairat Almaty (KAZ)

Gabala (AZE)

Maccabi Haifa (ISR)

Ludogorets (BUL)

Shkëndija (MKD)

Sheriff Tiraspol (MDA)

Le calendrier de la compétition

32es de finale : 2 et 3 mars

16es de finale : 6 et 7 avril

8es de finale : 20 et 21 avril

Quarts de finale : 4 et 5 mai

Demi-finales : 17 mai, à Nyon

Finale : 20 mai, à Nyon