UEFA : Le onze type de l'année 2020 des fans avec Neymar

L'UEFA a dévoilé ce mercredi le onze type de l'année 2020 selon les fans, qui ont voté sur internet. Neymar est le seul membre du PSG à y figurer.

C'est finalement un onze type très classique qui a été révélé par l'UEFA, ce mercredi 20 janvier 2021. L'instance européenne du football avait appelé les fans – du monde entier – à élire le onze type de l'année 2020.

Neymar, uniquement représentant du PSG et de la

Et logiquement, après la saison stratosphérique du , avec en point d'orgue le triplé - -Coupe d' , on retrouve cinq joueurs du club allemand dans ce onze de rêve : Manuel Neuer, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Thiago Alcântara (transféré cet été à ) et Robert Lewandowski.

Finaliste malheureux de la Ligue des champions, le PSG ne place qu'un seul représentant : Neymar. Le Brésilien est également le seul joueur de la . Les fans, n'ont pas plébiscité les Lyonnais, qui se sont pourtant hisser dans le dernier carré en éliminant la de Turin puis .

On retrouve ensuite les valeurs sûres du football européen avec Virgil van Dijk, Sergio Ramos, Kevin De Bruyne et les incontournables Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Féminines : les Lyonnaises à l'honneur

L'UEFA a par ailleurs procédé au même vote mais pour les féminines. Et là aussi, le onze type des fans est sans surprise. On retrouve sept joueuses de l'Olympique Lyonnais, le club rhodanien ayant remporté sa septième Ligue des champions en 2020, la cinquième de suite. Il s'agit de Sarah Bouhaddi, Wendie Renard, Kadeisha Buchanan, Lucy Bronze (transférée à l'intersaison à Manchester City), Amandine Henry, Sara Björk Gunnarsodttir et Delphine Cascarino.

Les autres joueuses qui complètent ce onze sont Magdalena Eriksson, la Française du Barça Kheira Hamraoui, Daniëlle van de Donk et Pernille Harder.