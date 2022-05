UEFA : les mains, Aleksander Ceferin demande plus de clarté

Le football est en perpétuelle évolution, ses règles aussi. Ces dernières années, de nombreuses situations liées à des mains dans la surface de réparation ont fait polémique, et ce malgré l'usage de la VAR. Cela fait suite à des modifications dans les réglements du jeu, que même Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, peine visiblement à saisir...

Les mains, Ceferin ne comprend pas

Dans un entretien accordé à AS, ce dernier est revenu en longueur sur les mains et les sanctions qui en découlent parfois. Selon lui, la règle doit être améliorée. "Le VAR travaille dans les compétitions de l’UEFA. À l'Euro, il a été très bon, de même en Ligue des Champions et en Europa League. La seule chose sur laquelle j’ai des doutes, c’est la règle de la main. Nous avons été témoins de nombreuses situations étranges, comme lorsque la balle frappe un joueur à la tête et va ensuite au bras du joueur...", a ainsi analysé Aleksander Ceferin.

"Par exemple, Figo m’a dit un jour que si ces règles existaient quand il était joueur, il en aurait profité pour lancer la balle dans la main de l’adversaire parce qu’il savait comment le faire. C’est difficile pour les joueurs si chaque contact avec la main est sanctionné", a ensuite ajouté le boss de l'UEFA, avant de s'interroger sur les possibilités laissées aux défenseurs...

"Nous devons en discuter davantage"

"Où devraient-ils les mettre ? Vous ne pouvez pas jouer avec vos mains derrière votre dos. Il y a beaucoup de travail à faire et nous devons en discuter davantage", a conclu le dirigeant de l'instance européenne. Il est vrai que les joueurs eux-mêmes ont du mal à suivre...