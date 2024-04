Udinese - Rome arrêté, grosse inquiétude au sujet d'Evan Ndicka

Le match de la Roma en Serie A dimanche a été arrêté après le malaise d’Evan Ndicka.

La Roma était opposée à l’Udinese dimanche soir à l’occasion de la 32e journée de Serie A. Mais le match n’a pas pu aller à son terme. Alors que le score était de 1-1, la rencontre a été arrêtée après qu’Evan Ndicka s’est écroulé au sol, à la surprise générale. Le football italien retient son souffle pour l’international ivoirien.

Evan Ndicka fait arrêter le match Udinese – Roma

Grosse frayeur en Serie A ce dimanche lors du match Udinese – Roma. Alors que le match suivait toujours son cours, Evan Ndicka s’est effondré au sol à la 70e minute. L’international ivoirien a été évacué sur civière dans la foulée sur civière par les secours et transporté à l’hôpital. A en croire La Gazetta dello Sport, le défenseur de la Roma était conscient lors de son évacuation.

Face à ce malaise, le match a été arrêté et ne recommencera plus ce soir. Le média transalpin précise en effet que cette décision a été prise après des échanges entre les arbitres, le délégué du match et les staffs des deux équipes dans les esprits. Les joueurs, traumatisés, auraient émis le souhait de ne pas poursuivre la rencontre.

L'article continue ci-dessous

La Serie A inquiète pour Ndicka

Pour le moment, on retient donc qu’Evan Ndicka était encore conscient lors de son évacuation. Est-ce à dire que sa situation n’est pas critique ? Difficile de se prononcer sur la question mais le Corriere dello Sport révèle que le champion d’Afrique en titre pourrait souffrir de problèmes cardiaques.

Toutefois, personne n’a voulu se prononcer sur ce choc, que ce soit du côté de la Roma comme celui de l’Udinese, a appris le diffuseur DAZN. Toutefois, le club de la ville éternelle a adressé un message de soutien à son défenseur sur les réseaux sociaux juste après. La Roma a d’ailleurs confirmé que Ndicka était bien « conscient » et devrait subir des examens dans les prochaines heures.