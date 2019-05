Udinese-Inter 0-0, l'Inter accroché à Udine

Pour le compte de la 35e journée de la Serie A, l'Inter a calé sur le terrain d'Udinese. Les Lombards ne sont pas encore sûrs de disputer la C1.

L'Inter de Milan va devoir cravacher jusqu'au bout dans le championnat italien pour assurer sa place en Ligue des Champions la saison prochaine. Les Nerazzurri ont encore loupé l'opportunité d'assurer leur place dans le Top 4 en partageant les points avec l'Udinese, 17e au classement.

Les Intéristes ont pourtant largement dominé les débats, mais ils ont manqué d'efficacité, à l'instar de Lautaro Martinez qui a raté deux opportunités nettes (47e et 75e). Radja Nainggolan (14e et 64e) et Baldé Keita (87e) ont aussi eu la possibilité d'offrir la victoire à leur équipe, mais se sont ratés dans le geste final.

Côté Udine, il n'y a quasiment eu aucune occasion dangereuse. Avec seulement trois tirs tentés, l'équipe de Frioul s'est montrée complètement impuissante. La formation de l'ancien bianconero, Igor Tudor, restait d'ailleurs sur trois défaites en quatre matches et seulement un but marqué.

Même s'ils ont laissé filer deux points, les hommes de Luciano Spalletti restent quand même bien placés pour assurer leur présence en C1 pour la deuxième année consécutive. Mais, ils feraient mieux de ne plus se rater à l'occasion des 3 dernières journées afin de ne pas vivre une énorme désillusion.