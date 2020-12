Tusquets : "Le Barça irait mieux financièrement sans Messi"

Le président par intérim du Barça avait affirmé il y a quelques jours qu'il aurait vendu Lionel Messi pour alléger les finances du club.

Le président par intérim du , Carles Tusquets, a tenté d'éclaircir ses propos concernant l'avenir de Lionel Messi, en déclarant que la popularité de l'Argentin jusitifie àelle seule de payer son lourd salaire, mais en doublant également son affirmation selon laquelle le club serait plus stable financièrement sans lui.

Tusquets a fait la une des journaux en début de semaine en déclarant qu'il aurait vendu le capitaine des Blaugranas pendant le mercato, s'il avait été en charge à l'époque.

Messi a tenté de forcer son départ du Camp Nou après une saison stérile pour le club, ayant été désillusionné par sa direction sous la direction de Josep Maria Bartomeu, alors président.

Le jeune homme de 33 ans n'a cependant pas pu obtenir sa libération, le Barça ayant indiqué qu'une clause de son contrat lui permettant de chercher un nouveau club n'était plus valable.

Même si Bartomeu n'est plus au sommet de la hiérarchie du club catalan, l'avenir de Messi fait toujours l'objet de nombreux débats, le et étant considérés comme des destinations probables s'il quitte le club.

"Je n'ai pas dit que j'aurais vendu Messi ; j'ai dit que, financièrement, son départ aurait été bon pour le club", a tenté de nuancerTusquets dans des propos accordés à radio Catalunya.

"Nous serions mieux lotis parce que nous avons dit que son salaire est le plus élevé au monde. Rien n'est plus vrai. Mais je ne suis personne, la décision lui appartient et le conseil d'administration ne peut pas prendre ces décisions.

L'article continue ci-dessous

"Si c'est nécessaire, je dirai à Koeman qu'il a mal compris ce que j'ai dit. Je faisais juste le calcul. Ce que Messi génère pour le club compense le coût [de son contrat], mais Barcelone ne dépend pas d'une seule personne."

Le Barça, qui a deux matches de retard sur la , leader du championnat, est actuellement à 10 points du sommet et doit faire face à une lutte acharnée pour récupérer sa couronne nationale cette saison.

Les hommes de Ronald Koeman défient Cadix ce samedi en championnat, avec un Messi de retour après avoir été laissé au repos à Ferencvaros en . Et qui aura l'occasion de battre le record de Pelé de 643 buts pour un seul club établi sous les couleurs de Santos entre 1957 et 1974. L'Argentin en compte 641 avec les Blaugrana.