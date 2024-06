Turquie - Portugal : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Turquie et le Portugal s’affrontent dans un duel passionnant, avec comme enjeu la 1e place du Groupe F de l’Euro.

Le Signal Iduna Park de Dortmund sera le théâtre ce samedi d’un beau bras de fer. Pour le compte du Groupe F de l’Euro, la Turquie se mesure au Portugal. Ces deux sélections ont bien entamé le tournoi en gagnant leurs matches respectifs. Et, elles espèrent pouvoir confirmer afin de valider le passage au prochain tour.

Pour la Turquie, l’appétit vient en mangeant

Les Turcs ont connu moins de difficultés que les Portugais pour sortir remporter leur match initial. Contre la Géorgie, ils ont même fait une très belle impression. Arda Guler s’est même annoncé à l’Euro en claquant un but d’anthologie. L’idée maintenant est de poursuivre sur cette lancée. Mais, il est évident que face à la Seleçao, ça sera une toute autre paire de manches. Les hommes de Vincenzo Montella devront élever encore plus leur niveau pour assurer au moins un nul face à l’un des favoris du tournoi.

Car s’ils ont attendus avant de pouvoir maitriser la Tchéquie lors de leur première sortie, les Portugais ont quand même affiché des arguments intéressants en vue de la conquête continentale. Si l’efficacité leur a un peu fait défaut, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont fait montre de beaucoup de hargne, de combativité et aussi d’entrain. Avoir gagné sur leur fil a aussi dû leur faire un grand bien au moral. Et c’est dans ces circonstances qu’ils se présentent à leur opposition face à la Turquie.

Le Portugal connait la recette

Le Portugal et la Turquie se sont déjà affrontés dans un championnat d’Europe. La première fois c’était à l’Euro 1996. Fernando Coutu avait permis aux siens de gagner 1-0. La deuxième fois c’était à l’édition 2008 et les Lusitaniens l’avaient emporté 2-0. Cristiano Ronaldo était déjà là et il est le seul rescapé de cette confrontation. Globalement, la Turquie réussit bien aux Portugais vu que ces derniers ont gagné 7 des 8 derniers matches entre ces deux équipes. Cela dit, les Turcs ont aussi connu les joies d’un succès contre la Seleçao. C’était en amical à l’Estadio de la Luz en 2012 (3-1). Nul doute que Guler et consorts signeraient volontiers pour un résultat similaire ce samedi.

Horaire et lieu du match

Samedi 22 Juin, 2024

2e journée du Groupe F de l’Euro

Turquie - Portugal

Stade : Signal Iduna Park (Dortmund)

A 18h, heure française

Les compos probables du match Turquie - Portugal

Turquie : Gunok; Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu; Ozcan, Calhanoglu; Guler, Kokcu, Yildiz; Yilmaz.

Portugal : Costa; Pepe, Dias, Mendes; Dalot, Fernandes, Vitinha, Cancelo; Bernardo, Ronaldo, Leao.

Sur quelle chaine suivre le match Turquie - Portugal ?

La rencontre entre la Turquie et le Portugal sera à suivre ce samedi à partir de 18h sur la chaine beIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, beIN Connect.

Parmi les chaines étrangères qui diffusent le match il y a la ZDF allemande, elle est disponible en clair et sans le moindre abonnement.