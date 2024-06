Turquie – Géorgie : Arda Guler lance parfaitement les Turcs (3-1)

La Turquie et la Géorgie s’affrontaient mardi lors de la première journée de l’Euro 2024. Score final, 3-1.

La Turquie et la Géorgie étaient aux prises mardi à l’occasion de la première journée de l’Euro 2024. Pour ce premier match du groupe F, ce sont les Turcs qui s’offrent une victoire de prestige et lancent bien leur compétition.

Une première mi-temps spectaculaire

Les deux équipes affichaient leurs intentions d’entrée de jeu avec des percées dans leurs surfaces respectives. Mais c’est la Turquie qui se montraient dangereux en premier notamment sur corner avec une tête d’Akaydin qui passait au-dessus (5e). C’est Kaan qui mettait ensuite le feu dans la surface géorgienne avec une frappe puissante qui finissait sur le poteau (10e). La Géorgie répondait dans la foulée avec une tentative de Georges Mikautadze sauvée in-extrémis par Gunok, très vigilant (12e).

Müldür, lui avait plus de réussite en décochant une reprise de volée imparable pour Mamadarshvili (1-0, 25e). Yildiz pensait faire le break juste après mais son but était invalidé pour un hors-jeu (26e). Les Géorgiens mettaient ensuite le danger sur le camp turc et avaient rapidement gain de cause. Après un bon travail sur le côté droit, Kochorashvil servait Mikautadze qui remettait les pendules à l’heure en une touche (1-1, 31e). Ce premier but de l’histoire de la Géorgie dans un tournoi majeur était le dernier de la première mi-temps.

Arda Guler et la Turquie prennent les devants

Au retour des vestiaires, c’est la Géorgie qui lançait les hostilités même si Mikautadze, très remuant trouvait Bardakci sur son chemin (50e). La Turquie répondait ensuite avec un coup franc de Hakhan Calhanoglu, bien capté par Mamadarshvili (56e). La Géorgie était acculée par la Turquie mais parvenait quand même à s’offrir quelques occasions intéressantes. Sans grande solution, la Turquie s’en remettait à Arda Guler qui envoyait une merveille de frappe dans la lucarne de Mamadarshvili (2-1, 65e).

La Géorgie essayait de répondre dans la foulée mais la frappe de Kochorashvili, qui avait déjoué la défense turque, heurtait la barre transversale (70e). Mamadarshvili sauvait ensuite la Géorgie du troisième but en repoussant une tête de Yusuf Yazici (86e). Les Géorgiens tentaient le tout pour le tout dans les derniers instants mais manquaient de justesse dans le dernier geste. La Géorgie se faisait même punir derrière par Arkturoglu qui marquait dans le but vide après la montée sur le dernier corner de Mamadarshvili (3-1, 90+7). La Turquie (3pts) prend ainsi la tête du groupe F en attendant le match du Portugal contre la Tchéquie à 21h.