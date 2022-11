Tunisie-France : L’énorme surprise de Didier Deschamps en défense !

Face à la Tunisie ce mercredi, Axel Disasi devrait connaître sa première titularisation avec l'équipe de France, en tant que latéral droit.

Ce mercredi, l’équipe de France affronte la Tunisie pour son troisième et dernier match de poule de la Coupe du Monde 2022. Après deux victoires en autant de matches, les Bleus sont assurés de voir les huitièmes de finale mais doivent encore sécuriser leur première place dans le Groupe D.

Didier Deschamps a décidé de ménager son meilleur buteur, Kylian Mbappé (3 réalisations), et Antoine Griezmann, mercredi contre la Tunisie (16 heures), pour le dernier match de cette phase de groupes de la Coupe du monde > https://t.co/kFWNDDkQRI #TUNFRA pic.twitter.com/iGs1XXuzwn — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 30, 2022

À cette occasion, Didier Deschamps devrait faire tourner son effectif pour reposer certains cadres et offrir du temps de jeu à ceux qui n’ont pas ou peu joué lors des deux premières rencontres. Ainsi, Steve Mandanda, Youssouf Fofana, Marcus Thuram ou encore Eduardo Camavinga devraient être alignés dans le onze de départ, mais le sélectionneur des Bleus pourrait bien réserver une énorme surprise dans la composition de sa défense.

Disasi à droite en défense

Plus précisément au poste de latéral droit. Alors que Benjamin Pavard a déçu face à l’Australie, Jules Koundé s’est montré plus convaincant contre le Danemark mais a reçu un carton jaune. C’est donc le Bavarois qui était annoncé titulaire au poste d'arrière droit afin d’éviter que le Barcelonais ne manque les huitièmes de finale pour suspension. Mais c’est finalement un troisième joueur qui pourrait être testé à ce poste. Selon les informations de L’Équipe, c’est le Monégasque Axel Disasi qui devrait débuter sur le côté droit de la défense et connaître sa première titularisation sous le maillot des Bleus.

🚨🇫🇷 Axel Disasi devrait être titulaire au poste de latéral droit contre la Tunisie ! Ce sera sa première titularisation avec l’Equipe de France.



(L’ÉQUIPE) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) November 30, 2022

Au milieu de terrain, Jordan Veretout devrait également débuter la rencontre, tandis que Kylian Mbappé et Antoine Griezmann seront laissés au repos pour ce troisième match.