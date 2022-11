Tunisie-France : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Ce mercredi, l’équipe de France n’a besoin que d’un match nul face à la Tunisie pour s’assurer la première place du Groupe D de la Coupe du monde.

L’équipe de France n’a besoin que d’un point pour finir en tête du Groupe D de la Coupe du monde. Après deux victoires convaincantes face à l’Australie (4-1) et le Danemark (2-0), les hommes de Didier Deschamps peuvent même finir premiers en cas de défaite, puisqu’il faudrait que l’Australie corrige le Danemark dans le même temps.

De leur côté, les joueurs tunisiens doivent à tout prix s’imposer et espérer que l’Australie ne batte pas le Danemark pour se qualifier en huitième de finale pour la première fois de son histoire.

Match Tunisie-France Date 30/11/2022 Heure 16 heures Chaînes BeIN Sports et TF1

Sur quelle chaîne regarder le match Tunisie-France ?

Le match entre la Tunisie et la France sera diffusée sur BeIN Sports 1 et TF1, qui est également accessible via l’application Molotov.

Chaînes Streaming BeIN Sports et TF1 Molotov

Les compositions probables de Tunisie-France

Pour cette troisième rencontre de phase de groupes, les champions du monde en titre devraient faire tourner une bonne partie de leur effectif. À commencer par le poste de gardien de but qui devrait être occupé par Steve Mandanda – Hugo Lloris devra encore attendre pour devenir le joueur le plus capé de l’histoire des Bleus – qui connaîtra sa deuxième titularisation dans un Mondial. En défense, Raphaël Varane devrait enchaîner mais aux côtés d’Ibrahima Konaté cette fois, tandis qu’Eduardo Camavinga pourrait débuter au poste de latéral gauche. Au milieu, Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni devraient souffler un peu et laisser leur place à Mathéo Guendouzi et Youssouf Fofana. Antoine Griezmann et Kylian Mbappé devraient bien être dans le onze de départ, contrairement à Olivier Giroud et Ousmane Dembélé, remplacés par Marcus Thuram et Kingsley Coman.

Dans le camp tunisien, Wahbi Khazri devrait être aligné à la pointe de l’attaque avec Sliti et Msakni en soutien. L’ancien Montpelliérain Ellyes Skhiri devrait quant à lui débuter dans l’entre-jeu.

La composition probable de la France : Mandanda – Pavard, Konaté, Varane, Camavinga – Guendouzi, Fofana – Coman, Griezmann, Mbappé – Thuram.

La composition probable de la Tunisie : Dahmen – Bronn, Talbi, Meriah – Kechrida, Skhiri, Laidouni, Abdi – Msakni, Sliti – Khazri.

Cinq derniers résultats

Tunisie France Tunisie 0-1 Australie (26/11/2022) France 2-0 Danemark (26/11/2022) Danemark 0-0 Tunisie (22/11/2022) France 4-1 Tunisie (22/11/2022) Iran 0-2 Tunisie (16/11/2022) Danemark 2-0 France (25/09/2022) Brésil 5-1 Tunisie (27/09/2022) France 2-0 Autriche (22/09/2022) Tunisie 1-0 Comores France 0-1 Croatie (13/06/2022)

Confrontations directes entre les deux équipes

Date Résultat 30/05/2010 Tunisie 1-1 France 14/10/2008 France 3-1 Tunisie 21/08/2002 Tunisie 0-0 France

