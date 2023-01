Tudor s'en prend à Bamba Dieng

Entré en jeu face à Rennes en coupe de France, Bamba Dieng n'a pas convaincu son entraîneur, qui l'a tancé après la rencontre.

L'Olympique de Marseille a assuré sa qualification pour les huitièmes de finale de la coupe de France vendredi soir, en venant à bout de Rennes grâce à un but de Mattéo Guendouzi.

La huitième victoire consécutive toutes compétitions confondues, record du club égalé. Pour autant, Igor Tudor avait quelques bémols à apporter en conférence de presse d'après-match.

"C'est une victoire différente parce que nous étions dans un match à élimination directe. Les joueurs étaient très motivés et ils ont très bien interprété le match, contre une bonne équipe. On voulait vraiment passer et on est satisfait", s'est d'abord félicité le technicien croate, pas inquiet d'avoir vu son équipe subit davantage en fin de rencontre.

"On voudrait toujours dominer 90 minutes mais parfois, selon le résultat, tu pousses un peu moins et il faut juste essayer de concéder le moins possible, rester attentif et essayer de partir en contre pour chercher le deuxième but. On a fait un match sérieux dans une partie tendue."

Parmi les prestations qui ont retenu son attention, Veretout a été bon, à l'inverse d'un Bamba Dieng trop tendre après son entrée en jeu.

"Veretout joue tous les matches à haut niveau. C'est un joueur très important pour l'équipe. À la fin, il a simplement eu des crampes. Quant à Bamba Dieng, je n'ai pas aimé la façon dont il a joué et je lui ai dit dans le vestiaire. C'est un bon garçon et un bon joueur mais je n'ai pas aimé son entrée."