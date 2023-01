Tudor pique le PSG en conférence de presse

Présent face à la presse pour préfacer la rencontre contre Lorient, Igor Tudor en a profité pour piquer le PSG.

Ce samedi à 19h, l'OM reçoit Lorient pour un match important dans la lutte pour le podium. Invité à s'exprimer devant la presse pour préfacer la rencontre, l'entraîneur marseillais Igor Tudor a profité de l'occasion pour piquer légèrement le rival parisien.

Le PSG n'est pas la priorité

Confiant quant aux qualités de son groupe, le coach marseillais se méfie toutefois des Merlus : « J'espère qu'ils ne vont pas nous créer de soucis. C'est l'adversaire le plus difficile que nous allons affronter depuis la reprise du championnat. » Une rencontre pour laquelle Tudor ne pourra pas compter sur tout le monde : « Jonathan [Clauss] peut jouer sur les deux côtés, malheureusement il sera encore absent du groupe demain. Pour Payet, on verra ce qui sera possible. »

Interrogé sur la suite de la saison et les ambitions du club, le Croate a rappelé l'importance de prendre match par match : « Ce que je peux dire, c'est que je suis très content de notre dernier match. Ce qui compte, c'est le match de demain. Ce n'est pas le moment pour les analyses. » Avant de préciser qu'il ne s'intéresse pas au PSG : « Ce que je pense du match contre Paris? Rien, tout ce que je peux dire c'est que je suis concentré à 100% sur la rencontre de demain. »

L'OM en forme et les défenseurs buteurs

L'entraîneur marseillais a également tenu à féliciter ses troupes : « [Sur la victoire à Troyes] C'était un très bon match de notre part. C'était l'un de nos meilleurs matchs de la saison offensivement et défensivement. Demain, on fera le maximum pour gagner. » Avant de préciser que l'OM n'en est encore qu'à la moitié du championnat et qu'il faudra rester concentré jusqu'au bout.

La tendance de ces derniers temps au Velodrome, ce sont les défenseurs qui se muent en buteurs. Une demande spécifique? « Ce n'est pas le plan que les défenseurs marquent. Mon but est que chaque joueur puisse se projeter vers l'avant. Chancel Mbemba? C'est vrai qu'il est toujours dangereux quand il va de l'avant. » Le Croate concède pourtant beaucoup travailler les phases arrêtées : « Cela a une grande importance dans notre jeu. Le staff travaille beaucoup sur cet aspect du jeu. » Les joueurs de Lorient sont prévenus.