Thomas Tuchel, le sélectionneur de l’Angleterre, a qualifié la défaite en demi-finale de la Coupe du monde contre l’Argentine d’« égratignure » de plus en plus douloureuse avec le temps.

Depuis la défaite 2-1 mercredi soir, Tuchel a essuyé 48 heures de critiques acerbes concernant ses choix tactiques.

Les Three Lions préparent désormais la petite finale contre la France samedi, une rencontre que Tuchel a qualifiée de « match que personne ne veut jouer ». Vendredi soir à Miami, en conférence de presse, l’entraîneur, visiblement affecté, a mesuré l’ampleur de la déception ressentie depuis mercredi.

Tuchel a déclaré : « Nous devons vivre avec cela, c’est notre douleur, ma douleur personnelle et celle des joueurs, c’est une douleur immense, une cicatrice que nous portons désormais ; cette défaite est très dure à accepter, et c’est à nous, avant tout, de la digérer, non aux critiques, aux experts ou à nos proches qui souffrent avec nous et veulent notre bien. »

Menant 1-0 à Atlanta à cinq minutes de la fin, les Three Lions ont finalement encaissé deux buts tardifs, laissant l’Argentine filer en finale dimanche. Depuis, Tuchel essuie les critiques pour le recul anglais en seconde période, ses remplacements défensifs et son passage à une défense à cinq.

Il a ajouté : « Après le choc initial, la douleur s’intensifie jour après jour. Ce sera une cicatrice, malheureusement ce n’est pas la première et ce ne sera probablement pas la dernière. »

Interrogé sur la douleur la plus vive de sa carrière, l’Allemand a refusé de trancher : « J’ai connu beaucoup de moments douloureux, et celui-ci ne sera pas le dernier. C’est tout ce que nous aimons et détestons dans le football : ce genre de moments est extrêmement douloureux, et cette douleur va perdurer longtemps. »

Tuchel fait face à une vive polémique dans son pays, alimentée par des supporters frustrés de voir ce tournoi se conclure de la même manière que tant d’autres auparavant. Il a d’abord imputé la seconde période difficile à un problème d’« ADN » anglais, soulignant les difficultés à conserver le ballon sous pression.

Tuchel a également répondu aux critiques de Donald Trump concernant ses tactiques, après que le président américain eut déclaré lors d’une conférence de presse vendredi que l’utilisation de Kane en tant que joueur « défensif » était une « erreur ». Interrogé pour la première fois sur ces propos, Tuchel a réagi avec décontenance : « Utilisez-vous Donald Trump comme témoin dans cette affaire ? ».

Interrogé à nouveau sur le recul de Kane vers l’arrière mercredi, Tuchel a expliqué que cela résultait de la position de l’équipe dans son ensemble et non d’instructions spécifiques données à Kane.

Il a par ailleurs refusé de participer à ce qu’il appelle « le jeu » de la recherche de coupables, tout en assumant, en tant qu’entraîneur, la responsabilité finale : « Si c’est plus simple de désigner un coupable, alors j’assume la responsabilité. Si c’est l’accord que vous avez signé en prenant cette fonction, je le comprends, et vous avez tout à fait le droit de le faire, mais je ne participerai pas à ce genre de jeux, car pour moi, personne n’est à blâmer. »

Malgré cette prise de responsabilité, il refuse de considérer l’une de ses décisions comme une erreur. Critiqué pour avoir remplacé Anthony Gordon par Ezri Konsa lors de la deuxième pause-hydratation mercredi, il assume pleinement ce choix.

À ce sujet, Tuchel a déclaré : « Je ne regrette pas mes décisions. J’ai estimé que nous devions faire quelque chose de différent pour l’équipe. J’ai pris une décision en me basant sur mon instinct, mon intuition, mon expérience et ma confiance en notre compétitivité. J’ai pris cette décision pour aider l’équipe et obtenir le résultat. Personne ne sait quel aurait été le résultat d’un autre remplacement ou d’un autre changement. »

Il a conclu : « Quand on défend en bloc, on défend en bloc. Si on se replie bas, tout le monde défend. »

L’Angleterre affronte la France demain pour la troisième place, et Tuchel devrait procéder à des changements avant le retour à la maison. Il a admis : « Personne n’a envie de jouer ce match demain. Les quatre équipes qualifiées pour les demi-finales voulaient toutes être à New York, mais c’est une rencontre officielle de la Coupe du monde, et l’Angleterre a l’occasion d’obtenir son meilleur résultat depuis 60 ans. »