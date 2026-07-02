Tuchel surprend les supporters anglais : « Impossible de s'adapter avant le match contre le Mexique »

Qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 après sa victoire sur la République démocratique du Congo, l'Angleterre se projette déjà vers son prochain défi : le Mexique, au stade Azteca de Mexico, situé à plus de 2 200 mètres d'altitude.

Les amateurs de football attendent avec impatience cette affiche, programmée lundi prochain à l’aube, heure de Greenwich. La sélection mexicaine bénéficiera de l’avantage du terrain et du soutien de son public au stade Azteca, bastion historique parmi les plus emblématiques.

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Tuchel a mis en garde contre ces conditions, déclarant dans des propos rapportés par la chaîne française « RMC » : « Il y aura de nombreux obstacles. Ce sera peut-être l’un des plus beaux et des plus passionnants matchs que vous puissiez voir. L’altitude sera certainement un obstacle majeur, car nous ne pouvons pas nous y adapter physiquement. S’adapter en quatre jours est tout simplement impossible. »

En 56 ans, les Mexicains n’ont perdu que deux fois sur cette pelouse : contre le Honduras en 2013 et le Costa Rica en 2001. Ils y sont également invaincus lors de leurs dix rencontres mondiales.

Cette domination s’explique en partie par l’altitude : situé à 2 240 mètres, le stade Azteca rend l’acclimatation physique très difficile pour les équipes visiteuses.