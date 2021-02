Tuchel reconnait avoir voulu recruter Suarez

Thomas Tuchel a admis qu’il avait tenté de faire signer Luis Suarez quand il était encore coach du PSG.

Luis Suarez fait actuellement les beaux jours de l’Atlético Madrid. Mais, avant d’atterrir chez les Matelassiers, l’Uruguayen aurait pu prendre la direction du PSG. El Pistolero figurait dans le viseur du PSG. La rumeur avait fortement circulé à l’époque et Thomas Tuchel vient d’avouer qu’elle est parfaitement vraie.

« C'était une possibilité, a reconnu le technicien allemand en conférence de presse ce lundi. On a entendu les rumeurs selon lesquelles il était sur le point de quitter Barcelaona, et qui ne serait pas être intéressé à signer l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du football mondial? Nous avons tenté notre chance, nous n'avons pas réussi. Il a décidé de rester en Espagne, en rejoignant l'Atletico et a prouvé sa qualité depuis ».

En effet, malgré son âge avancé, Suarez a démontré depuis l’entame de l’exercice qu’il restait toujours un buteur redoutable. Avec 16 buts inscrits, il figure actuellement en tête des réalisateurs de la Liga en compagnie de son ex-coéquipier Lionel Messi.

L'article continue ci-dessous

« Quelle mentalité et quel joueur ! »

Tuchel aurait aimé ne pas croiser sa route dans l’immédiat. Or, le sort a fait qu’avec son équipe de Chelsea il va devoir le défier mardi à l’occasion du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Forcément, il redoute ce rendez-vous. « C'est un attaquant naturel, un attaquant né, et il a la mentalité certaine que seuls les attaquants ont, a-t-il confié. Cette mentalité est de montrer sa volonté, son intensité et sa colère pour marquer, marquer et marquer. Il n'est jamais satisfait. Donc quelle mentalité et quel joueur ».

Suarez a souvent brillé face aux Blues quand il était en Premier League, mais Tuchel a judicieusement souligné qu’il n’était « pas impliqué dans son histoire avec Chelsea » « Pour moi, il n'est jamais bon de regarder trop loin dans le passé. On regarde juste de l’avant. On le joue demain avec l'Atletico et on connaît ses qualités. Nous en sommes conscients et nous essaierons de l'empêcher de marquer ».

Pour finir, et à la question s’il pourrait revenir à la charge pour Suarez dans le cas où ce dernier venait de nouveau à être disponible sur le marché, Tuchel a répondu : « Je ne sais pas. C'était dû à un moment particulier et il aurait peut-être été un candidat pour mon ancienne équipe de Paris. Maintenant, les choses sont différentes. Il est maintenant sous contrat à l'Atletico Madrid et cela ne vaut pas la peine d'y penser honnêtement. Je ne l'ai pas recruté et la possibilité est élevée que nous n'y pensons pas [à l'avenir] ».